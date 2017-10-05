Годовалая дочь певца из "Голоса" трагически погибла

В семье звезды зарубежной версии шоу "Голос" Пола Блэка горе. Его годовалую дочь задавил внедорожник.

Несчастье случилось, когда участник американского "Голоса" 49-летний Пол Блэк гулял со своими детьми – годовалой дочерью и совсем крошечным сыном – в парке в Южном Уэльсе. Тяжелый большой внедорожник слетел с ручника, ударился в стену, которая рухнула прямо на мужчину с детьми, и продолжил движение. На руках Блэка в тот момент находился сын.

К счастью, мальчик остался невредим, а вот его старшая сестренка Перла погибла. Сейчас полиция проводит расследование, и вполне возможно, что против хозяина автомобиля, которого зовут Эндрю Уильямс, припарковавшего автомобиль возле дома после шопинга, будет возбуждено уголовное дело, сообщает Daily Mail.

После гибели наследницы Пол попросил судью, чтобы его 37-летняя жена Джемма не узнала подробностей этой страшной трагедии. Интересно, что суд пошел ему навстречу.

"Я видел все до мельчайших подробностей. Но я хочу защитить свою жену от этого. Я не могу рассказать ей, как все произошло, поэтому она до сих пор не знает деталей. Ни один родитель не должен видеть, как умирает его маленькая крошка", – заявил убитый горем Блэк.

Отметим, что известие о горе, которое случилось в семье Пола Блэка, вызвало бурную реакцию у его многочисленных поклонников по всему миру. Фанаты растиражировали в интернете фотографии малышки Перлы и подписали кадры словами соболезнований и пожеланий покоиться с миром. При этом они отметили, что девочка была чудо как хороша, сущим ангелом с прекрасными глазами.

Поклонники также выразили поддержку убитым горем родителям и постарались смягчить их боль. Они напомнили им, что Полу и Джемме следует крепиться ради их сына.