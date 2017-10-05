В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой

Разгадан феномен двух самых противоречивых персон. Они здорово "хайпанули" на личной драме.

Страна замерла в предвкушении – 5 октября состоится "антисвадьба года". Дважды изнасилованная Диана Шурыгина выходит замуж за оператора Первого канала.

Все, чем она знаменита – в эфире у Андрея Малахова в прайм-тайме на протяжении пяти вечеров рассказывала, как поехала в гости, выпила водки "на донышке", а потом стала жертвой насилия. Было ли оно на самом деле – большой вопрос, но парень получил восемь лет заключения, а Диана стала телезвездой.

Ее приглашают в ток-шоу, у нее берут интервью, она ходит на светские мероприятия. Даже на бал! За спиной люди скабрезно улыбаются: "Это же та, которую по пьяни два раза... того..."

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina2321) Июн 20 2017 в 10:21 PDT

Борис Чхартишвили в книге "Кладбищенские истории" рассказывает о первой похороненной на нью-йоркском погосте Грин-Вуд "знаменитости". Это была "представительница коренного населения Америки – дочь индейского вождя До-Хум-Ми, главная звезда великосветского сезона 1843 года. Бедняжка простудилась и умерла, провожаемая в последний путь стуком бубнов и завываниями своих соплеменников".

Такой же экзотической штучкой в 2017 году, очевидно, стала и дважды изнасилованная Диана Шурыгина. "Глупая", "примитивная", "вульгарная", "наглая", "бессовестная" – народ не стесняется в эпитетах, говоря о ней. Она интересна только благодаря тому, что на всю страну рассказала, как ее насиловали. И, выражаясь молодежным сленгом, здорово "хайпанула" на этой теме.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina2321) Авг 27 2017 в 1:22 PDT

Ее семья обогатилась, говорят, на 300 тысяч рублей – именно столько заплатили им на Первом канале, чтобы они на всю страну потрясли грязным бельем. Семья, правда, после тех эфиров была вынуждена переехать из Ульяновска, где все в их сторону плевали, в Москву.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina2321) Июн 20 2017 в 1:08 PDT

И тут Диана развернулась. К ней на улицах подходят за автографом, с ней фотографируются. О ней даже пишут книги и приглашают с творческими вечерами как "скандалистку года". Ну а глянцевые журналы соперничают за право эксклюзивного освещения ее свадьбы, оплачивая изнасилованной Диане стилистов и девичник.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina2321) Июн 9 2017 в 11:39 PDT

Как тут не вспомнить слова Бориса Пастернака: "Позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех..." Строчки эти, кстати, вполне подходят и под описание звезды "Дома-2" Ольги Бузовой. Она училась на географическом факультете, но прославилась как телеведущая и певица. Причем берет вовсе не вокальными данными, а постоянными провокациями – то в "голом" платье в свет выйдет, то грудь в клипе обнажит.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 29 2017 в 5:57 PDT

Вся страна смаковала подробности изнасилования Шурыгиной. И в случае с Бузовой все говорили о ее разводе, обсуждали измены ее мужа-футболиста. Таким образом, обе барышни активно пиарятся на драме своей личной жизни. Они сообщают такие вещи, о которых в приличном обществе молчат. И за счет отсутствия моральных границ хорошо пропиарились, собрали отличные гонорары.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 23 2017 в 9:10 PDT

"Шурыгина – это родная сестра Бузовой, – в шутку признают некоторые поклонники. – Если не по крови, то по духу и формату точно". Имена их любовников может назвать каждый. А Шурыгина и Бузова – самые противоречивые персоны с сомнительными достижениями – это символы нашей эпохи безвременья и непрофессионализма.

