Поргина увезла Караченцова с опухолью из больницы

Сын Караченцова Андрей прокомментировал сообщение об обнаружении у актера неоперабельной раковой опухоли. По его словам, отца ждут новые обследования.

Первой о болезни артиста заявила его жена Людмила Поргина. Супруга знаменитости заявила, что они намерены бороться. Высказался об онкологии Караченцова и его сын.

"Это до конца еще никто не утвердил. Будут проводиться обследования многочисленные, пока это предварительно сказано. Я бы не спешил с выводами серьезными", – цитирует Андрея Николаевича РЕН ТВ.

По словам наследника артиста, его отца уже выписали из больницы, однако Караченцов еще не дома. "Родители поехали на дачу", – приводит его слова "Московский Комсомолец". Также Андрей Николаевич поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, актер был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского с легочным кровотечением 18 сентября. Позже Караченцова перевели в реанимацию. Все это время Николай Петрович находился под наблюдением врачей.

Отметим, что даже в медицинском учреждении любящая жена сумела создать для Караченцова уют. "У нас здесь своя палата, мы сами ее отремонтировали и сделали из нее небольшую квартиру. За лечение ничего не платим, как и все граждане нашей страны. Весь персонал относится к нам очень хорошо, все любят Николая Петровича", – рассказывала в недавнем интервью Людмила Поргина.