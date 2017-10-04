Поргина увезла Караченцова с опухолью из больницы
Первой о болезни артиста заявила его жена Людмила Поргина. Супруга знаменитости заявила, что они намерены бороться. Высказался об онкологии Караченцова и его сын.
"Это до конца еще никто не утвердил. Будут проводиться обследования многочисленные, пока это предварительно сказано. Я бы не спешил с выводами серьезными", – цитирует Андрея Николаевича РЕН ТВ.
По словам наследника артиста, его отца уже выписали из больницы, однако Караченцов еще не дома. "Родители поехали на дачу", – приводит его слова "Московский Комсомолец". Также Андрей Николаевич поблагодарил всех за поддержку.
Напомним, актер был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского с легочным кровотечением 18 сентября. Позже Караченцова перевели в реанимацию. Все это время Николай Петрович находился под наблюдением врачей.
Отметим, что даже в медицинском учреждении любящая жена сумела создать для Караченцова уют. "У нас здесь своя палата, мы сами ее отремонтировали и сделали из нее небольшую квартиру. За лечение ничего не платим, как и все граждане нашей страны. Весь персонал относится к нам очень хорошо, все любят Николая Петровича", – рассказывала в недавнем интервью Людмила Поргина.
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