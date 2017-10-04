У Караченцова обнаружили новую опухоль

Журналисты выяснили, что у Николая Караченцова нашли новую опухоль в левом легком. Однако говорить о том, имеет ли она опасное для жизни свойство, пока рано.

По предварительным данным, врачи заподозрили неладное после того, как Николай Караченцов поступил к ним с легочным кровотечением. Популярному артисту было проведено обследование, в результате которого у него нашли новообразование, сообщает Life.ru со ссылкой на паблик Mash. Караченцову провели биопсию ткани и направили на исследование.

"Пока нет данных, что это образование злокачественное. Ждем результатов", – оказалась немногословна супруга актера Людмила Поргина.

Отметим, что о проблемах с одним легким у Николая Караченцова стало известно весной. По словам Поргиной, вначале они сдавали анализы в Москве, потом уехали обследоваться в Германию. "К счастью, раковых клеток не нашли, никакой опухоли не обнаружили. Когда мне позвонили из немецкой клиники и сказали, что с Колей все в порядке, я закричала от счастья. Это была такая радость и ощущение победы!" – рассказывала в интервью Поргина.

Тогда выяснилось, что у артиста затянувшийся воспалительный процесс, для лечения которого Караченцов принимал антибиотики. Идет ли речь о той же самой опухоли или обнаружена новая, непонятно.

Напомним, в десятых числах сентября Николай Караченцов попал в больницу. Речь шла о хирургическом отделении НИИ Склифосовского. При этом супруга популярного артиста Людмила Поргина сразу отмела все опасения общественности, заявив, что у него "все в порядке" и артист проходит плановое обследование. Эту версию поддержал и сын артиста Андрей. Однако сейчас очевидно, что все гораздо сложнее.