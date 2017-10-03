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81-летняя Дружинина показала роскошную фигуру в купальнике

Светлана Дружинина. Фото: пресс-служба ММКФ
Известная актриса и режиссер Светлана Дружинина отдыхает на Кипре. Знаменитость опубликовала в своем микроблоге весьма откровенное фото.
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Светлана Сергеевна, несмотря на преклонный возраст, является активным пользователем социальных сетей. Звезда с удовольствием ведет свою страничку в Instagram, в котором регулярно публикует новые фотографии.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

На днях артистка просто ошарашила поклонников, поделившись снимком в зеленом купальнике. Дружинина демонстрирует стройные ноги и подтянутую роскошную фигуру.

"Доброе утро! Бассейн. Чашечка кофе. А теперь можно почитать газету Союза кинематографистов", – подписала кадр знаменитость. Фотография вызвала восторг у поклонников, которые написали множество комплиментов любимой актрисе. "Ах, какая женщина", "Вы замечательная!!! Для нас молодых Вы сильнейший мотиватор!!! Здоровья!!!", "Браво! Здоровья вам и удачи в делах. Я вас обожаю", "Светлана Сергеевна, Вы Афродита!",– прокомментировали снимок восхищенные подписчики.

Действительно, глядя на фотографии Дружининой, трудно поверить, что ей уже за 80. Многие удивляются тому, насколько прекрасно для своего возраста выглядит Светлана Сергеевна. Не менее поражает и ее активный образ жизни. Режиссер продолжает работать, посещает светские мероприятия и путешествует.

Автор: Людмила Фоканова3 октября 2017, 22:04

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