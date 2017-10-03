81-летняя Дружинина показала роскошную фигуру в купальнике

Известная актриса и режиссер Светлана Дружинина отдыхает на Кипре. Знаменитость опубликовала в своем микроблоге весьма откровенное фото.

Светлана Сергеевна, несмотря на преклонный возраст, является активным пользователем социальных сетей. Звезда с удовольствием ведет свою страничку в Instagram, в котором регулярно публикует новые фотографии.

На днях артистка просто ошарашила поклонников, поделившись снимком в зеленом купальнике. Дружинина демонстрирует стройные ноги и подтянутую роскошную фигуру.

"Доброе утро! Бассейн. Чашечка кофе. А теперь можно почитать газету Союза кинематографистов", – подписала кадр знаменитость. Фотография вызвала восторг у поклонников, которые написали множество комплиментов любимой актрисе. "Ах, какая женщина", "Вы замечательная!!! Для нас молодых Вы сильнейший мотиватор!!! Здоровья!!!", "Браво! Здоровья вам и удачи в делах. Я вас обожаю", "Светлана Сергеевна, Вы Афродита!",– прокомментировали снимок восхищенные подписчики.

Публикация от Svetlana Druzhinina. Official. (@sdruzhinina_official) Окт 1 2017 в 11:36 PDT

Действительно, глядя на фотографии Дружининой, трудно поверить, что ей уже за 80. Многие удивляются тому, насколько прекрасно для своего возраста выглядит Светлана Сергеевна. Не менее поражает и ее активный образ жизни. Режиссер продолжает работать, посещает светские мероприятия и путешествует.