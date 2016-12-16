Дружининой досталось за сбор народных денег

Светлана Дружинина сообщила о том, что хочет начать сбор народных денег на то, чтобы снять продолжение "Гардемаринов". Однако слова прославленного режиссера возмутили общественность.

Сегодня, 16 декабря, режиссер и актриса Светлана Дружинина празднует день рождения. В честь такого события журналисты взяли у прославленного кинодеятеля интервью. В разговоре с представителями прессы зашла речь о съемках продолжения "Гардемаринов".

Как выяснилось, работа над проектом пока заморожена. Причем по банальной причине – не хватает денег. По словам Дружининой, та сумма, которую ей предложил Фонд кино, слишком мала даже для того, чтобы дать съемкам ход.

"Мы просим всего 5,5 миллиона долларов. Это очень небольшие деньги для такого костюмного, исторического и батального фильма. Пытаюсь найти деньги через Instagram, свой сайт. Как и создатели фильма "28 панфиловцев", всерьез задумалась о сборе народных денег", – цитирует Дружинину сайт "Комсомольская правда".

Вряд ли режиссер предполагала, что ее слова общественность воспримет с негодованием. В частности, этому самому народу, у которого Дружинина планирует просить деньги. предложили обратиться за финансированием к актерам и коллегам по цеху. Дескать, у них найдутся средства, чтобы снять самих себя в кино.

"Ну с нова здорова,опять деньги просит,только на свои родимые. Если нет и нечего начинать, как только какие идеи так деньги дайте ,как премии то тогда только себе", "Может с актеров лучше собрать деньги на продолжение мыла?))", " ртисты сейчас богатые и более, чем состоятельные люди, вот пусть и платят сами за свой проект. Лучше пожертвовать деньги больным детям и всем миром спасти чьи-то жизни", "пусть лучше артисты, которые будут сниматься сбросятся.Все равно кроме них это кино мало кому интересно", – хлестко прокомментировали слова Светланы Дружининой блогеры.

Нашлись те, кто усомнился в самом таланте режиссера. "Песни в "Гардемаринах" хорошие,актеры красивые,но само кино... Простите меня,но Дружинина -так себе режиссер", "На Гардемаринов??? Увольте. Дер...ма и так хватает", " то,что она делает в последние годы– это слабо. ЕЕ актеры все постарели, выглядят обрюзгло", – жестко заявили пользователи Сети.