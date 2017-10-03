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Марата Башарова обвинили в избиении молодой жены

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Актер Марат Башаров и Елизавета Шевыркова уже несколько лет вместе и даже воспитывают сына Марселя. Но только в сентябре 2017 года влюбленные официально поженились. Теперь якобы Марат снова распускает руки – артисту уже приходилось извиняться за подобное.
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После официального бракосочетания в сентябре 2017 года пара отправилась в романтическое путешествие в Доминиканскую Республику. Как утверждает издание "Телепрограмма", по возвращении домой между молодыми супругами возникли серьезные разногласия, которые актер пытался разрешить привычным методом: поколотив жену, пишет Teleprogramma.pro.

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"Лиза писать заявление в полицию не стала, а пожаловалась брату. Тот сразу приехал и разобрался с зятем по-мужски. Лиза, конечно, знала, что Марат бывает неадекватен. Он и на первую жену замахивался, и с предыдущей девушкой скверно обращался, а уж какие страсти-мордасти происходили между ним и Катей Архаровой, не знает только слепоглухой. Она, кстати, рассказывала, что по пьяной лавочке Башаров вообще странным становится: не только с ножом кидается, но и со стульями разговаривает", – рассказал друг шурина Марата Башарова Федор Шевырков.

Косвенно факт рукоприкладства подтверждает гример одной из съемочных площадок, где сейчас задействован Марат. С ним пришлось поработать гораздо дольше: артист выглядел довольно помято, а на лице красовались синяки. Сообщается: Башаров не стал скрывать, что подрался с женой.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что Марат Башаров был замечен в рукоприкладстве по отношению к представительницам прекрасного пола. Сообщается, что он поднимал руку на предыдущую супругу, племянницу Эммануила Виторгана Екатерину Архарову. Он ее попросту избил, передавала "Комсомольская правда". "Свежий, оскольчатый, вдавленный перелом левой носовой кости, сотрясение головного мозга, синдром частичного "пустого" турецкого седла, нерезко выраженная энцефалия" – дали заключение врачи. Говоря простым языком, девушка получила перелом носа и травму мозга.

Автор: Алексей Минин3 октября 2017, 18:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Башаров вывел на красную дорожку беременную жену

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