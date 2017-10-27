Брак Джоли и Питта держался на отличном сексе

Эксклюзив Особое мнение Интервью Рейдерский захват театра Джигарханяна Онкобольному Караченцову ищут лекарство

Выбор читателей

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Пятница 27 октября
Лента новостей
14:33
Россия поставила заслон западному свинству
14:26
Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
13:58
Энергосистема Москвы полностью готова к зиме
13:53
Почему Сербия не хочет плясать под американскую дудку
13:48
Как марихуана влияет на секс
13:37
Совет на выходные
13:04
Фельдшеры скорой сломали руки 91-летней москвичке
12:18
Маньяк-москвич прокручивал своих жертв через мясорубку
12:11
Братья Сафроновы представят главное магическое шоу страны
12:11
Почему Назарбаев отказывается от кириллицы
12:05
Animal ДжаZ отметит юбилей альбома "Шаг Вдох" концертом в Москве
11:54
По фиолетовой ветке метро пустят больше поездов
11:50
Юная российская модель умерла при странных обстоятельствах
11:49
Порошенко заложил бомбу под Авакова
11:41
В Москве трое с пистолетами отобрали у водителя 2 миллиона
11:09
Гламурный полицейский покорил россиянок в Сети
11:06
Украину поздравили с освобождением от фашизма
11:04
В квартире под Москвой нашли лабораторию по созданию бомб
11:02
Главные события Москвы с 27 октября по 2 ноября
10:52
Россия посадит Финляндию на голодный паек
10:35
На фиолетовой ветке столичного метро встали поезда
10:14
Как женщины заставляют мужчин отказываться от презервативов
09:44
"Ольга" и "Лилия" возьмутся за ювелирную работу под землей
09:32
Миллионы россиян ждет печальное будущее
09:29
У подъезда на севере Москвы нашли младенца
09:21
Сексуальные женщины Востока покорили Сеть
08:46
Сербия поставила США на место
08:30
Киев нашел подлый способ насолить Москве
08:09
Бензовозы с нефтью столкнулись в Капотне
06:15
"Не позорь фамилию": Емельяненко счел предателем сбежавшего к Кадырову брата
22:00
Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
21:57
Оригинальные увлечения писателей
21:37
При пожаре на складе в Москве пострадал человек
21:33
В жуткой аварии с такси и грузовиком погибли люди
21:06
На юге Москвы загорелся склад
20:24
Жене не дали увезти Марьянова перед смертью
20:21
Подруга Цимбалюк-Романовской заявила об убийстве Джигарханяна
19:44
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
19:36
В Кемеровской области наркоман похитил ребенка
18:54
В Новосибирске машина влетела в остановку с людьми
18:52
Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
18:30
Раскрыты огромные заработки звезд на ток-шоу
18:14
На президентских амбициях Собчак поставили крест
18:04
Кто был на борту рухнувшего в море российского вертолета
17:47
Зарплаты депутатов сократят на 10%
17:43
Семью Фриске настигла суровая кара
17:38
Неожиданные подробности смерти Марьянова
17:26
Российский вертолет с пассажирами рухнул в море
17:17
Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома
17:08
В жилом доме в Донецке прогремел взрыв
17:04
Мигрантам ставят препятствие на пути в Россию
17:02
Захарова потрясена новым шоу Трампа
17:02
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
16:58
Какие пластические операции самые популярные
16:22
Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
16:17
Россия испытала спутник-перехватчик
16:04
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
16:00
Детей сделают актерами театра на один день
15:55
Малахов сделал неожиданное заявление о сыне Собчак
15:38
Самолет с пассажирами экстренно сел в Красноярске из-за задымления
15:25
Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
15:14
В "Крокус Сити Холле" состоится традиционная Рождественская оратория
15:05
Российские добровольцы уничтожили оплот "ИГ" в Дэйр-эз-Зоре
15:03
Флаги на башнях
15:02
Папа, забери меня: дочь топ-менеджера Сбербанка уехала воевать в Донбасс
14:46
"Брошенка" Бузова утерла нос Полине Гагариной
14:41
Россиян пустят на удобрения после смерти
14:24
Директора РАМТ задержали по делу Серебренникова
14:18
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
14:10
Поклонская припомнила Собчак "генетическое отребье"
14:01
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
13:55
Фриске объявил о разрыве отношений
13:15
На Украине сообщили о ракетном ударе по Крыму
13:14
"Единая Россия" поддержит законопроект о бюджете
13:13
Маликов посмеялся над Поклонской
13:12
Высоцкой трудно найти слова из-за разрушенной судьбы
13:11
На Москву надвигается метель
13:08
Блокировать сайты нежелательных организаций станет проще
13:02
Главные ТВ-премьеры осени
12:56
Известная певица рассказала о ЧП на квесте в Москве
12:39
Что написал отец в посмертном письме Ксении Собчак
12:37
Где искать пару на ноябрьских праздниках
12:35
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
12:34
Директор школы в Москве оправдала свой приказ о слежке за учениками
12:21
Охранник ценой жизни спас русофоба Мосийчука при теракте
12:16
Чиновники нашли замену ЕГЭ
12:07
Звезда "Дома-2" попала в страшную аварию
12:03
Порошенко бросил украинцев на произвол судьбы
11:58
Жукова променяла Абрамовича на голливудского друга
11:50
Российские школьники организовали уличные бои со ставками
11:43
Какие фразы возбуждают женщин во время секса
11:35
Любовница поделилась интимными подробностями романа с сыном Шукшиной
11:25
В Москве 8 участников хоррор-квеста провалились под пол (видео)
11:15
Россия возьмет Прибалтику за 36 часов
10:58
Почему женщинам перестает нравиться секс
10:57
Шепелев открестился от загадочных действий Фриске
10:49
В Барвихе у безработной украли часы за 50 миллионов
10:22
Ходченкова спрятала живот под свободным пальто
10:06
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
09:57
Бывшая жена: Таким, как Малинин, нужно изменять больше
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
Бузову поймали на лжи во время скандального интервью
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
Обколотого Джигарханяна держит под замком известный бизнесмен
Семью Фриске настигла суровая кара
Шоу-бизнес

Брак Джоли и Питта держался на отличном сексе

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"
Близкий друг Брэда Питта рассказал журналистам подробности частной жизни голливудских актеров. По его словам, супруги жили "как в аду", и единственное, что скрепляло их отношения, был "отличный секс".
прочитано 5241 раз

По мнению окружения, совместная жизнь Анджелины Джоли и Брэда Питта была обречена с самого начала, их расставание являлось вопросом времени. А некий близкий друг голливудского красавчика и вовсе сравнил брак артистов с "12 годами ада" (аналогия с картиной "12 лет рабства", продюсером которой как раз был Брэд Питт).

ПО ТЕМЕ

Анджелина Джоли вышла в свет с нелепо одетой дочерью

Питт променял Джоли на молодую актрису

 Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

"Эти отношения изначально были обречены из-за постоянных драм и злости. У них не было ничего общего, кроме отличного секса. Брэд проводил много ночей, пытаясь понять, что с ними не так, снова и снова анализировали свое поведение у семейного психолога, но все оказалось впустую", – цитирует приятеля Брэда Питта International Business Times.

Немаловажную роль в разрыве сыграло... многочисленное потомство Бранджелины (так за глаза называют Анджелину Джоли и Брэда Питта журналисты). Якобы актриса уделяла им уж очень много времени, а супругу доставались крохи. В итоге, артист с горя начал прикладываться к бутылке. Между супругами образовалась пропасть. "Они делали друг друга несчастными. Брак был просто ужасным", – рассказал друг Питта.

Кульминацией копившихся, но не высказанных претензий стал инцидент в самолете, где между Брэдом Питтом и их приемным сыном Мэддоксом произошел конфликт. Именно после него Анджелина собрала детей, вещи и съехала от Брэда, а потом подала на развод. "Они жили каждый своей жизнью. Его брак с Энджи был тяжелым, но развод оказался еще хуже", – компетентно сообщили в окружении пары.

Действительно, разрыв Брэд Питт переживал очень тяжело. "Я просто не мог вернуться в наш пустой дом, мне было очень плохо. Поэтому я шесть недель спал на полу в доме моих друзей в Санта-Монике. Я словно выиграл в лотерею, но сам выбросил счастливый билет. Я тратил время на совершенно пустые вещи", – в недавнем интервью рассказал Питт.

Впрочем, нашлись и те, кто с сомнением отнесся к этим откровениям некого друга. Другие приятели заявили, что в начале отношения Джоли и Питта были прекрасными. А наличие детей лишь укрепило их связь. "Да, их брак завершился разводом, но утверждать, что их отношения были обречены с самого начала, просто смешно!" – заявили друзья.

Автор: Наталья Аряева27 октября 2017, 10:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли

567

комментарии

Политика

Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
На президентских амбициях Собчак поставили крест
Захарова потрясена новым шоу Трампа
Охранник ценой жизни спас русофоба Мосийчука при теракте

Шоу-бизнес

Анфиса Чехова тайно развелась с актером
Ушлая Бузова превзошла Пугачеву
Бывшая жена Ливанова: Голубкина напилась и обливалась пивом
Больной раком Караченцов повеселится перед операцией

Проишествия

Известная певица рассказала о ЧП на квесте в Москве
Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома
Российские добровольцы уничтожили оплот "ИГ" в Дэйр-эз-Зоре
Украина повесила на Россию теракт в Киеве

Lifestyle

Оригинальные увлечения писателей
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
Поклонская внезапно объявила о победе над "Матильдой"
Шоу-бизнес

Галкин остался без Меньшовой после скандала

Шоумен сделал важное сообщение
Шоу-бизнес

Отношения Джоли и Питта держались на отличном сексе

Совместная жизнь актеров была далека от идеала
Шоу-бизнес

Больной раком Караченцов повеселится перед операцией

Сегодня, 27 октября, у артиста день рождения
Шоу-бизнес

Бывшая жена Ливанова: Голубкина напилась и обливалась пивом

Экс-супруга дала откровенное интервью

Гороскоп

Совет на выходные
Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
Как выбрать гаджет по знаку зодиака
Телегин скрывал правду о бывшей жене от Пелагеи

Фоторепортажи

Ходченкова спрятала живот под свободным пальто
Родившая Кожевникова произвела фурор своим видом
Звезды посмотрели скандальный фильм "Матильда"
Сексуальная пилотесса показала свой шпагат

Спорт

Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Шарапова опозорилась в Москве

Регионы

Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru