Кадыров рассказал о грубости Градского

Мэтр оказался очень жестким и властным. Но другим в шоу "Голос" и нельзя быть, наверное.

Эмиль Кадыров – участник четвертого сезона суперпроекта "Голос". На слепых прослушиваниях к нему повернулись Градский и Баста, и молодой человек выбрал команду мэтра.

"Александр Борисович – это человек, которого надо принимать таким, какой он есть. О нем невозможно рассуждать в стиле: он хороший или плохой, а почему он сделал вот так, сказал вот это. Он такой, какой он есть. И он не перестает быть великим, лично для меня – несмотря на то, что я с ним знаком уже два года, что я могу в любое время ему позвонить. Наоборот, с каждым разом я все больше общаюсь с ним и понимаю, что он действительно очень талантливый, образованный, знаток всех стилей музыки", – поделился Эмиль впечатлениями.

Некоторые участники "Голоса", работавшие с Градским, признавались, что он частенько доводил их до слез, даже мужчин. "Он всегда говорит с некоей иронией и немножко в такой форме, которая может показаться грубой, – поражен особенностями сложного характера мэтра Кадыров. – Но это не так. Его узнаешь ближе и перестаешь обижаться".

Сегодня Кадыров – солист театра Градского, но может выступать и с "левыми" концертами. "Что я и делаю. Несмотря на то, что Александр Борисович – человек жесткий и властный, у нас очень хороший диалог, я постоянно с ним советуюсь по концертным вопросам", – цитирует Эмиля sobesednik.ru