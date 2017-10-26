Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала

Друг Панина считает, что актер способен на убийство. Юмористу стоит быть осмотрительнее.

Поклонники Максима Галкина и Алексея Панина продолжают обсуждать мерзкий гей-скандал, в который оказались втянуты юморист и актер. Причем мнения разделились. Одни поддержали молодого мужа Пугачевой – мол, пошутил человек, чего привязались. Другие же благодарят его оппонента за то, что не взирает на регалии, чины и имена.

"Панин сказал так, как оно есть, он не врал, не преувеличивал, – считает шоумен Стас Барецкий. – Они оба – гомосексуалисты: Панин этого не скрывает, а Галкин – наоборот. Я, конечно, свечку не держал, но по его поведению порой кажется, что он именно такой".

"Максим Галкин постоянно пытается себя выставить экспертом: то ли денег мало, то ли скучно, – продолжает Стас. – Но какой он эксперт? Всю жизнь как сыр в масле катался, его сначала родители нянчили, теперь Алла Борисовна. Он как 40-летний ребенок. Его шутки давно уже никто не воспринимает".

"Алексея я также не поддерживаю в его проделках, все-таки он в культовых лентах снимался. Но одно могу сказать точно: Галкину я бы не посоветовал с ним связываться. Леха на все способен. Даже убить может!" – приводит слова шоумена "Собеседник".

Напомним, сыр-бор разгорелся из-за фразы "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!", которую юмористу на своей странице в соцсети адресовал актер. Алексея возмутила шутка Максима о портфелях, которые звезды могут получить в случае победы Ксении Собчак на президентских выборах. Главой комитета по защите животных и окружающей среды, по мнению юмориста, стал бы Панин.

"Я понимаю, когда на тему собак пытаются шутить люди-пэтэушники. Ладно, если бы тему секса затронул, чулок... Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление", – подчеркнул артист.