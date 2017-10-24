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Лядова ждет ребенка от Вдовиченкова

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Фото: GLOBAL LOOK press/
В кулуарах обсуждают свежую новость. Якобы актриса Елена Лядова ждет ребенка от своего мужа, актера Владимира Вдовиченкова.
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Поводом для разговоров стал недавний совместный выход Еленны Лядовой и Владимира Вдовиченкова в свет. Супруги посетили премьеру фильма "Салют-2", в котором главную роль сыграл Владимир. Для появления на публике Елена Лядова выбрала светлые брюки и свободный красный свитер. Собственно, именно он и привлек внимание бдительных журналистов.

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А тут еще подтянулись и люди из близкого окружения Лядовой и Вдовиченкова. Так, Eg.RU со ссылкой на неких знающих людей утверждают, что Елена находится на четвертом месяце беременности. Якобы уже и пол будущего ребенка известен. По слухам,  Вдовиченков и Лядова ждут девочку.

Отметим, что если эта информация верна, то будущий ребенок станет для Елены Лядовой первым, а для Владимира Вдовиченкова – третьим. У популярного актера есть 24-летний сын Леонид (от второй жены Анны) и 12-летняя дочь Вероника (от актрисы Ольги Филипповой).

Напомним, отношения Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова начались на съемочной площадке фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". О романе актеров стало известно весной прошлого года, когда в Каннах влюбленные перестали скрывать свои чувства.

Вскоре актеры скромно расписались в столичном ЗАГСе. Церемония, на которой присутствовали только самые близкие люди супругов, состоялась в начале 2015 года. На вручении премии "Ника" многие гости и репортеры заметили, что помолвочное кольцо на безымянном пальце Елены Лядовой сменилось классическим обручальным из желтого золота. Звезда "Левиафана", не скрываясь, позировала с новым аксессуаром и таинственно улыбалась. Для Лядовой это первый брак, а для Владимира – четвертый.

Автор: Наталья Аряева24 октября 2017, 14:54
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