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Рыдающая Ирина Алферова упала со стула

Ирина Алферова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Актриса извелась из-за обвинений в "холодности". Ей кажется, что она очень теплая.
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Ирина Алферова считается одной из главных красавиц отечественного кино. Но актриса не любит комплименты. "Ну какая красота, господи? О чем говорить?.. Могу сказать, что я собой всегда недовольна, – говорит она. – Я всю жизнь стесняюсь себя, мне казалось, я такая страшненькая, никому не нужная".

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Режиссеры часто видели в Алферовой только внешнюю красоту. "Это меня бесконечно удивляло, – уверяет актриса. – Потому что мне кажется, сразу видно, что я за человек, когда со мной пять минут пообщаешься, – читающий, думающий, страдающий, тонкий. А вот когда режиссер меня не утверждает, а потом кому-то говорит: ну вы же понимаете: глазки-губки – больше ничего нет. И я… Я просто падала со стула".

Мужчины часто в шутку называют Ирину Ивановну снежной королевой. "Они говорят… не хочется это повторять… что холодная. Я – холодная?! Это же умереть можно! Когда я рыдала через каждые десять минут, – возмущена Алферова. -  Как холодный человек может плакать от того, что увидела ребенка там какого-то, пожилую женщину? Наоборот считаю, что я теплый человек. Я думала об этом и вдруг поняла, что могу греть людей. Иногда даже сознательно это делаю, потому что людям приятно. Ну, буду я сидеть вся такая холодная, отрешенная – кому от этого лучше станет?"

Возможно, излишняя "теплота" и способствовала тому, что актриса однажды решилась сняться обнаженной. Она сама заявилась к фотохудожнику Екатерине Рождественской. "Я ей так и сказала: "Катя, быстро снимай, потому что все это может разрушиться", – цитирует Алферову журнал "Откровения звезд". 

Автор: Иван Губкин13 октября 2017, 14:11
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