Панин странно оправдался перед Пугачевой за гей-скандал с Галкиным

Алексей Панин извинился перед Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. При этом актер заявил, что в его словах не было лжи.

"Алла Пугачева – это великая русская певица, она красивая, она потрясающая, она легенда, я обожаю Аллу Борисовну, как женщину, она бомба", – заявил Панин в видеообращениеи, на своей странице в Instagram

При этом актер считает, что Галкин сам виноват в произошедшем. "Что касается Максима Галкина, то он совсем неудачно пошутил. Я понимаю, когда на тему собак пытаются шутить люди ПТУшники, ладно если бы тему секса затронул, чулков. Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление", – отметил Алексей Панин.

Поклонников актера удивило такое извинение. "Максим вроде ни слова не сказал о собаках! Он говорил о животных! Леша вы сами себя очередной раз опорочили", – заметил один из фалловеров.

Напомним, Максим Галкин в очередном шуточном видеоролике распределил среди звезд портфели, которые они могут получить в случае победы Ксении Собчак на президентских выборах. Главой комитета по защите животных и окружающей среды, по мнению юмориста, мог бы стать Алексей Панин.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Окт 17 2017 в 1:19 PDT

Актеру такая шутка не понравилась. "Дорогой мой, как ты думаешь, какое место в новом правительстве России может занять гомосексуалист, который живет со старой женщиной? Наверное, Пенсионный фонд. А, Максим?" – спросил Панин своего обидчика со страницы в Instagram.

