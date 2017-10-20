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Шурыгина сделала скорбное для России заявление

Диана Шурыгина. Кадр youtube.com
В скором времени в России станет больше на одну бездарную певицу. Скандально известная Диана Шурыгина объявила, что готова выйти на сцену. Но девушка не хочет петь одна. Диана создает дуэт и уже объявила о кастинге.
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Диана Шурыгина сдержала слово и сразу после свадьбы запела. Теперь девушка объявила конкурс в Сети и ищет напарницу. Какими характеристиками надо обладать, чтобы приглянуться Шурыгиной и кто будет проводить кастинг на вожделенную роль второго голоса, пока неизвестно. Диана лишь выложила короткое видео на портале Super c пояснением, какие блага ждут счастливиц в случае победы. Финалистке обещана съемка клипа, а девушкам, занявшим 2-е и 3-е место, загадочные призы.

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Дианы Шурыгиной больше нет

Ранее, Шурыгина признавалась, что с легкостью готова променять медовый месяц с любимым на студию звукозаписи, так велико было ее желание уйти в искусство. Пока что девушка не выпустила ни одной песни, но, по словам Дианы, она активно работает и в скором времени презентует поклонникам свои творения.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_)

История всероссийского успеха Шурыгиной началась на передаче Андрея Малахова "Пусть говорят", когда та рассказала о двойном изнасиловании на даче под Ульяновском. Обидчик юной девушки, 21-летний Сергей Семенов был осужден на 8 лет строгого режима. Это вызвало в Интернете настоящую войну между защитниками поруганной чести Дианы и теми, кто встал на сторону насильника. Тогда потерпевшая Шурыгина утверждала, что после вынесения приговора Семенову, она подверглась травле в учебном учреждении, а ее семью преследовали. 

Автор: Ольга Дордус20 октября 2017, 18:31
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История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала

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