Шурыгина сделала скорбное для России заявление

В скором времени в России станет больше на одну бездарную певицу. Скандально известная Диана Шурыгина объявила, что готова выйти на сцену. Но девушка не хочет петь одна. Диана создает дуэт и уже объявила о кастинге.

Диана Шурыгина сдержала слово и сразу после свадьбы запела. Теперь девушка объявила конкурс в Сети и ищет напарницу. Какими характеристиками надо обладать, чтобы приглянуться Шурыгиной и кто будет проводить кастинг на вожделенную роль второго голоса, пока неизвестно. Диана лишь выложила короткое видео на портале Super c пояснением, какие блага ждут счастливиц в случае победы. Финалистке обещана съемка клипа, а девушкам, занявшим 2-е и 3-е место, загадочные призы.

Ранее, Шурыгина признавалась, что с легкостью готова променять медовый месяц с любимым на студию звукозаписи, так велико было ее желание уйти в искусство. Пока что девушка не выпустила ни одной песни, но, по словам Дианы, она активно работает и в скором времени презентует поклонникам свои творения.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 16 2017 в 8:36 PDT

История всероссийского успеха Шурыгиной началась на передаче Андрея Малахова "Пусть говорят", когда та рассказала о двойном изнасиловании на даче под Ульяновском. Обидчик юной девушки, 21-летний Сергей Семенов был осужден на 8 лет строгого режима. Это вызвало в Интернете настоящую войну между защитниками поруганной чести Дианы и теми, кто встал на сторону насильника. Тогда потерпевшая Шурыгина утверждала, что после вынесения приговора Семенову, она подверглась травле в учебном учреждении, а ее семью преследовали.