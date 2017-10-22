Анисина отомстила Джигурде в объятиях с другим мужчиной
Буквально вся страна пристально следит за отношениями фигуристки Марины Анисиной и актера Никиты Джигурды. Сперва люди гадали, как подобная пара вообще могла возникнуть. Затем народ следил за то возникающими, то вновь стихающими слухами о разрыве.
Сейчас даже самые преданные поклонники не могут с уверенностью сказать, что же происходит между Анисиной и Джигурдой. Ведь на каждое заявление фигуристки о том, что пара распалась, следует опровержение актера. Он утверждает, что духовно они до сих пор крепко связаны, а все слова о расставании – происки врагов. Как бы то ни было, Никита Джиурда появляется в компании других дам. Не отстает от него и Марина Анисина.
На своей странице в Instagram фигуристка выложила видео, на котором под романтическую музыку танцует со своим новым знакомым, французским кулинаром Романом Дюкассом. "Учусь у Джигурды.Танрить...😜Рома танцует не хуже Никиты Борисовича!😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. ред.)", - подписала Марина Анисина короткий ролик.
Поклонники не могли не заметить, что разговоры о тантризме – это ссылка на Никиту Дждигурду, который ранее рассказывал, что его жаркие объятия с горячей итальянкой Донной Луной не означают физической измены. "Я сублимирую сексуальную энергию, позволяя себе в танце (и не только) обнимать, тискать – ТАНТРИТЬ и других БогИнь...😇", – объяснял тогда актер.
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