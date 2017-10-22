Анисина отомстила Джигурде в объятиях с другим мужчиной

Фигуристка Марина Анисина выложила на своей странице в Instagram видео, на котором танцует под романтическую музыку в объятиях своего нового знакомого французского кулинара Романа Дюкасса. Она призналась, что на эту мысль навел ее Никита Джигурда.

Буквально вся страна пристально следит за отношениями фигуристки Марины Анисиной и актера Никиты Джигурды. Сперва люди гадали, как подобная пара вообще могла возникнуть. Затем народ следил за то возникающими, то вновь стихающими слухами о разрыве.

Сейчас даже самые преданные поклонники не могут с уверенностью сказать, что же происходит между Анисиной и Джигурдой. Ведь на каждое заявление фигуристки о том, что пара распалась, следует опровержение актера. Он утверждает, что духовно они до сих пор крепко связаны, а все слова о расставании – происки врагов. Как бы то ни было, Никита Джиурда появляется в компании других дам. Не отстает от него и Марина Анисина.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Окт 20 2017 в 2:57 PDT

На своей странице в Instagram фигуристка выложила видео, на котором под романтическую музыку танцует со своим новым знакомым, французским кулинаром Романом Дюкассом. "Учусь у Джигурды.Танрить...😜Рома танцует не хуже Никиты Борисовича!😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. ред.)", - подписала Марина Анисина короткий ролик.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Окт 20 2017 в 2:17 PDT

Поклонники не могли не заметить, что разговоры о тантризме – это ссылка на Никиту Дждигурду, который ранее рассказывал, что его жаркие объятия с горячей итальянкой Донной Луной не означают физической измены. "Я сублимирую сексуальную энергию, позволяя себе в танце (и не только) обнимать, тискать – ТАНТРИТЬ и других БогИнь...😇", – объяснял тогда актер.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Окт 1 2017 в 8:51 PDT

Напомним, ранее Никита Джигурда рассказывал Dni.Ru, что его с Мариной Анисиной хотят поссорить из-за завещания Людмилы Браташ. "Завещание Кунцевским судом после девяти месяцев разбирательств, после семи заседаний признано действительным", – заявил Джигурда. "Уже в этом месяце, октябре, состоится заседание, которое расставит все точки над i. Но специально перед ним нас с Анисиной хотят поссорить", – уверен он.