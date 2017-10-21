Роковому диспетчеру Марьянова предложили повышение

Журналисты узнали подробности увольнения диспетчера скорой, которая нахамила друзьям умирающего Дмитрия Марьянова. Оказывается, женщина продолжит работать.

Диспетчера, разговаривавшего с товарищами актера, зовут Юлия. Ей сразу же после скандала предложили уйти в отпуск на месяц.

Однако позже, после проверки Минздрава, женщину вызвали снова и попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Юлия согласилась.

При этом женщине пообещали, что когда страсти вокруг смерти Марьянова стихнут, ее возьмут обратно. "Но уже не диспетчером, а фельдшером, в приемное отделение", – сообщил телеграмм-канал Mash, добавив, что Юлия проработала в скорой около 35 лет. Большую часть жизни она была фельдшером, а диспетчером стала лишь несколько лет назад.

Ранее общественность взорвала запись разговора близких актера Марьянова и скорой. Люди возмущены, что вместо желания помочь в голосе диспетчера ясно читается безразличие и ехидство.

