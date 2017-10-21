Роковому диспетчеру Марьянова предложили повышение
Диспетчера, разговаривавшего с товарищами актера, зовут Юлия. Ей сразу же после скандала предложили уйти в отпуск на месяц.
Однако позже, после проверки Минздрава, женщину вызвали снова и попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Юлия согласилась.
При этом женщине пообещали, что когда страсти вокруг смерти Марьянова стихнут, ее возьмут обратно. "Но уже не диспетчером, а фельдшером, в приемное отделение", – сообщил телеграмм-канал Mash, добавив, что Юлия проработала в скорой около 35 лет. Большую часть жизни она была фельдшером, а диспетчером стала лишь несколько лет назад.
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