Экс-жена подставила Соловьева на "Пусть говорят"

Бывшая супруга известного артиста Константина Соловьева, актриса Евгения Ахременко утверждает, что экс-избранник вычеркнул из жизни не только ее, но и двоих общих сыновей. Женщина пришла в студию Дмитрия Борисова, чтобы призвать к совести отца своих детей.

Евгения призналась, что ее бывший муж перестал признавать сыновей. По ее словам, во всех интервью Константин упоминает дочь нынешней супруги Анастасии, семилетнюю Лизу.

Ахременко рассказала, что они с Соловьевым не только были официально женаты, но и венчались в церкви. Артистка уверяет, что супруг мечтал о детях, а потому дважды присутствовал на ее родах. Евгения не понимает, почему когда-то любящий муж и заботливый папа отрекся от детей. И это несмотря на то, что Соловьев выплачивает алименты и записан в графе "отец" в документах.

Гости студии были в шоке от того, что актер якобы не хочет видеться с мальчиками и участвовать в их воспитании. Некоторые предположили, что серьезное влияние на Константина оказала нынешняя супруга Анастасия. Евгения упомянула, что однажды получила неприятное сообщение от женщины.

"Я Настя, жена Константина Соловьева. Я краем глаза видела, как вы присылаете фото ваших детей Косте на телефон. Хочу, чтобы вы знали – он удаляет их, не глядя. Когда я спрашивала у него, кто это, он ответил мне, что это спам. А потом сказал: "Это две ошибки: старший – большая ошибка, а младший – нерешительность настоять на аборте. Жаль, что детей нельзя резать, как кредитки. Не нужны – в помойку". Прошу вас, не унижайтесь. Зачем вы это делаете? У нас с Костей счастливый брак, дочь", – гласило послание. По словам Анастасии, мужчина нелестно отзывался о Евгении и только искал повода, чтобы расстаться с супругой.

Сам Соловьев на программе не появился. Однако редакторы "Пусть говорят" смогли дозвониться до артиста, чтобы выслушать его версию происходящего между ним и бывшей семьей. Для Константина заявления Евгении в передаче стали настоящей "подставой" – такого поворота и огласки конфликта он явно не ожидал.

Мужчина рассказал, что сейчас состоит в браке, где у него подрастает дочь. Он счастлив, что встретил Анастасию, которая сочетает в себе красоту и ум. Соловьев заявил, что у него была еще одна жена, правда, в США. Но на вопрос о детях от Ахременко, мужчина дал резкий ответ. "Это неправда, нет", – сказал, как отрезал, актер.

Также на программу пришел друг Константина, актер Егор Баринов. Мужчина подтвердил, что его коллега наотрез отказывается говорить о бывшей жене и сыновьях.