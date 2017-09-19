Брошенная жена Казаченко закатила истерику на "Пусть говорят"

Главной темой программы "Пусть говорят" стала запутанная семейная драма популярного певца Вадима Казаченко. В студию пришла его бывшая возлюбленная Ольга, чтобы рассказать их непростую историю отношений.

Женщина утверждает, что Вадим ни разу не видел и не общается с их общим сыном – полугодовалым Филиппом, которого она воспитывает одна. На передаче ее поддерживала мама – Наталья Мартынова. Они поведали о том, как сейчас развивается эта ситуация.

В студии кипели настоящие страсти – Ольга не сдерживала эмоций, повышая голос. Было видно, что комментарии из зала провоцируют девушку на срыв, она еле сдерживалась и была вся на нервах, ведя себя временами довольно истерически. Брошенная жена Казаченко с болью и обидой в голосе напомнила, что артист уговаривал ее сделать аборт и, по ее словам, "угрожал последствиями жуткими".

Примечательно, что сам певец ранее пытался доказать в суде, что женился на девушке под давлением будущей тещи, а их брак фиктивный. "Я не знала, что он подал в суд иск в октябре 2016 года о признании нашего брака фиктивным. И вслед за ним еще три иска – незаконное обогащение в фиктивном браке и моральный ущерб, который я нанесла ему, находясь с ним в фиктивном браке", – рассказывает Ольга. "У Филиппа фамилия Казаченко, как и у меня. Я рожала от любимого человека, что с ним дальше произошло – мне неизвестно", – призналась она певца.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Сен 15 2017 в 2:30 PDT

В свою очередь ее мать Наталья Мартынова заявила, что была против брака девушки с Казаченко. "Мы нормальная московская семья. Я дала своим детям все: квартиры, машины, образование. Неужели вы думаете, что для меня, как для матери, предел мечтаний – престарелый сбитый летчик?.. Я ее очень отговаривала", – сказала в эфире "Пусть говорят" женщина. "У меня было ощущение, что мы попали в зазеркалье, из нашего прекрасного мира погрузились в какую-то зловонную тину", – комментирует она историю семейного конфликта с Вадимом Казаченко.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Сен 10 2017 в 12:30 PDT

Далеко не все гости в студии заняла сторону Ольги. Они считают, что девушка должна была заметить близкое общение Вадима с его директором Ириной Аманти. Тем более, что представительница артиста уверяет, что постоянно находилась с ним рядом. "Не надо опошлять, я не лезла ни в какую семью!", – заявила Ольга, срываясь на крик.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Сен 1 2017 в 3:51 PDT

Также в студии появилась журналистка Евгения Кириченко, которая рассказала, что Вадим Казаченко не хранил верность ни Ирине, ни Ольге, и общался с большим количеством своих поклонниц. Она призналась, что ее бывшая начальница Марина тоже восхищалась творчеством артиста и познакомилась с ним на форуме. Евгения вспомнила, что артист говорил ее знакомой красивые слова. Кириченко даже освободила квартиру, чтобы Марина и Вадим устроили приватную встречу.

В конце программы юристы Ольги Казаченко Катя Гордон и Юлия Юдина рассказали, что по последнему постановлению брак артиста с поклонницей Ольгой был признан законным. Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов поинтересовался, готова ли женщина в таком случае дать развод певцу. "Когда придет время, он придет за разводом. Я его знать не хочу, для меня он как мужчина не существует, я комментировать не буду", – заявила брошенная жена певца.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Июл 25 2017 в 9:33 PDT

Напомним, скандал разразился в 2016 году, когда Казаченко бросил беременную жену Ольгу. В студии передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" она рассказала, что певец выгнал ее из дома, когда она была на седьмом месяце беременности. Общественность живо отреагировала на исповедь Ольги, оставшейся в 35 лет без супруга и жилья и с ребенком под сердцем. Дело стало резонансным – Вадима затравили в Сети возмущенные россияне. Ситуация усугубилась тем, что уже в апреле 2017 года Казаченко снова женился. На этот раз на женщине, близкой ему по возрасту. Избранницей певца стала его верная подруга, директор и продюсер Ирина Аманти. Впрочем, вскоре суд признал этот брак недействительным.