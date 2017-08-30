Новый ведущий "Пусть говорят" о тесной связи с Малаховым

Новый ведущий скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов дал откровенное интервью. Он рассказал о новой работе и дружбе с Андреем Малаховым.

Дмитрий Борисов на протяжении многих лет дружит с Андреем Малаовым. Однако о его уходе с Первого канала Борисов узнал не от друга. По признанию Дмитрия, он был удивлен решением приятеля и даже предпринял не одну попытку переубедить его. "Но с другой стороны, я его понимаю. Я по себе знаю: когда долго не меняю вид деятельности, мне становится скучно. Я почему говорю, что понимаю его решение? В свое время я сам почувствовал какую-то тесноту в кадре, и два года назад уже прошел тот же самый путь, когда подумал, что мне хочется попробовать себя в роли продюсера (Борисов с 2015 года – еще и генеральный продюсер компании "Первый канал. Всемирная сеть". – Прим.ред.). А он вел "Пусть говорят" 16 лет", – отметил Борисов.

Когда ему предложили заменить Малахова, тот не хотел соглашаться. А когда все же принял решение стать ведущим "Пусть говорят", то первым об этом сообщил именно Андрею. "Он пожелал мне удачи, посоветовал срочно заниматься обдумыванием своего имиджа в ток-шоу. И как-то воспринял это совсем не так, как я: он сразу был уверен, что это мое", – сообщил телеведущий.

Теперь друзья Малахов и Борисов стали конкурентами. Однако Дмитрий дал понять, что работа не пойдет во вред их отношениям. "Друзья порой становятся ближе некоторых родственников. И как можно с близким человеком не обсуждать, что тебя волнует? Конечно, теперь, наверное, он не будет рассказывать подробно, как, условно говоря, записывал эфир про Аллу Пугачеву. А я не расскажу, как мы снимали условного Максима Галкина", – цитирует Дмитрия Борисова сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) Сен 24 2016 в 11:40 PDT

Интересно, что в то время как Дмитрий называет Андрея другом, тот в недавно опубликованном открытом письме отрекомендовал коллегу как хорошего приятеля. Борисов так объяснил слова Малахова: "Видимо, в данной ситуации он посчитал, что так будет уместнее. Для меня он именно друг, который не раз приходил на помощь и который сделал для меня много хорошего. Я не знаю, как его работодатели смотрят на его общение со мной. Мои – относятся спокойно, я общаюсь с кем угодно. Среди моих знакомых есть люди, работающие, как на Первом канале, так и на ВГТРК, и на НТВ, и где угодно".