Долина предложила мужу жить втроем с любовницей

Возмутительные откровения бывшего супруга певицы. Ему зачем-то потребовалось опорочить доброе имя бывшей возлюбленной. И все кажется нелепой выдумкой.

Семья Ларисы Долиной казалась всегда образцовой. Поклонники уверены, что третий муж артистки Илья Спицин в ней души не чает. Но прежний ее супруг Виктор Митязов вдруг решил опорочить артистку. Может, он все и выдумал, завидуя счастью певицы. Но вещи рассказал возмутительные.

"Илья, живя с Ларисой, так и не развелся с первой супругой, от которой у него растет сын в Киеве, – шокировал Митязов. – Говорил, что не разводится, потому что жена не дает общаться с ребенком. Он кормил Ларису этими баснями лет пять. Лариса говорит, что у нее семья, вот все и думают, что они женаты". "У них все основано на сексе – прежде всего с ее стороны, – уверен Виктор. – Илья нашел те струнки, которые я не смог. Он же массажист. Наверное, хорошо делает и глубокий массаж".

"Мне звонят бывшие коллеги и рассказывают, что у Ильи в Москве есть молодая любовница, которая родила ему ребенка. Он уже собирал чемоданы и хотел уйти, но Лариса удержала: "Ладно, будем жить втроем", – поразил бывший муж Долиной. Вот откуда он это знает? Все похоже на гнусную выдумку. И не хочется в это верить.

Сегодня у Длиной, по словам бывшего мужа, нет новых хитов, ее имя не гремит, как прежде. Митязов обвиняет в этом Спицына и сочиняет байки. "Продюсер он никакой. Хиты надо покупать, а Спицын, как жлоб, денег не дает. Зато жене в Киеве купил квартиру, – заявил Виктор. – Лина (дочь Долиной от первого брака. – Прим. ред.) мне рассказывала: "У семьи Ильи такая мебель и такой ремонт, которых нет у нас". Еще он пляж в Ялте ей купил. А перед его поездкой в Киев то портфель с 30 тысячами долларов из машины "украдут", то портмоне с 50 тысячами".

"Ларисе говорили о двурушничестве Ильи, а она не верила. А может, просто боялась остаться одна", – цитирует бывшего мужа Долиной "Экспресс-газета".