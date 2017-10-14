В Сеть утекло видео с тайной свадьбы Сати Казановой
Банкет проходил в дорогом ресторане. Невеста была в скромном национальном наряде – белом платье с золотистой вышивкой на подоле. Довершал образ темный головной убор.
Жених-итальянец также примерил кабардинский национальный костюм. Стефано чтит традиции семьи Сати, поэтому проблемы на этой почве у них не возникают.
На торжестве присутствовали преимущественно друзья и родственники Казановой. Будет ли свадьба отмечаться в Италии, молодожены пока не сообщают. Хотя ранее была информация, что торжество пройдет на родине Тиоццо, и что певица приготовила для свадьбы четыре наряда.
Как писали Dni.Ru, Сати и Стефано познакомились в Германии на свадьбе друзей. Казанова на тот момент была разочарована в любви и не обратила внимание на знойного итальянца. Рассмотрели друг друга будущие супруги уже после свадьбы, на званом ужине. Общаются влюбленные преимущественно на английском языке, хотя Стефано уже начал учить русский.
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