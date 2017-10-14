В Сеть утекло видео с тайной свадьбы Сати Казановой

Сати Казанова и Стефано Тиоццо официально стали мужем и женой. Пышную свадьбу тайно сыграли на Кавказе. Видео с торжества уже появилось в Сети.

Банкет проходил в дорогом ресторане. Невеста была в скромном национальном наряде – белом платье с золотистой вышивкой на подоле. Довершал образ темный головной убор.

Жених-итальянец также примерил кабардинский национальный костюм. Стефано чтит традиции семьи Сати, поэтому проблемы на этой почве у них не возникают.

На торжестве присутствовали преимущественно друзья и родственники Казановой. Будет ли свадьба отмечаться в Италии, молодожены пока не сообщают. Хотя ранее была информация, что торжество пройдет на родине Тиоццо, и что певица приготовила для свадьбы четыре наряда.

Сати Казанова свадьба Осетия Фиагдон Публикация от @_a___l___a_ Окт 10 2017 в 12:27 PDT

Как писали Dni.Ru, Сати и Стефано познакомились в Германии на свадьбе друзей. Казанова на тот момент была разочарована в любви и не обратила внимание на знойного итальянца. Рассмотрели друг друга будущие супруги уже после свадьбы, на званом ужине. Общаются влюбленные преимущественно на английском языке, хотя Стефано уже начал учить русский.