Любовник разочаровал пышногрудую звезду "Дома-2" в постели
"Дима прекрасный, интересный и очень интеллектуально развитый человек. Я к нему очень хорошо отношусь, но как к личности", – говорит Рита. Однако когда дошло "до дела", девушка решила прервать отношения. "Пожалуй, я впервые столкнулась с таким фиаско", – делится Керн.
"Я люблю секс, он очень важен для меня. Поэтому я не видела смысла продолжать какие-либо отношения", – цитирует пышногрудую звезду телепроекта журнал "Дом-2".
По словам девушки, Дмитрий очень обижен на нее. Однако Рита надеется, что он когда-нибудь ее простит.
Отметим, Рита Керн – одна из самых одиозных участниц телестройки. Она пробыла на проекте 60 дней, но наделала много шума. Девушка не раз рассказывала журналистам, что ее отец якобы был священником со строгими нравами и грубым характером. Он запрещал дочери любые вольности.
Как писали Dni.Ru, сбежав из-под родительской опеки, Керн пошла вразнос. Она записалась на курсы соблазнения и, пройдя обучение по мастерству обольщения, стала ненасытной светской львицей.
Рита признается, что меняет любовников как перчатки. Ради многих из них она делала пластические операции.
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