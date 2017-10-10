Любовник разочаровал пышногрудую звезду "Дома-2" в постели

Эпатажная экс-участница реалити-шоу с грудью восьмого размера призналась, почему на самом деле не сложились ее отношения с Димой Узлом. Рита Керн осталась недовольна его сексуальными возможностями.

"Дима прекрасный, интересный и очень интеллектуально развитый человек. Я к нему очень хорошо отношусь, но как к личности", – говорит Рита. Однако когда дошло "до дела", девушка решила прервать отношения. "Пожалуй, я впервые столкнулась с таким фиаско", – делится Керн.

"Я люблю секс, он очень важен для меня. Поэтому я не видела смысла продолжать какие-либо отношения", – цитирует пышногрудую звезду телепроекта журнал "Дом-2".

По словам девушки, Дмитрий очень обижен на нее. Однако Рита надеется, что он когда-нибудь ее простит.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Окт 10 2017 в 12:47 PDT

Отметим, Рита Керн – одна из самых одиозных участниц телестройки. Она пробыла на проекте 60 дней, но наделала много шума. Девушка не раз рассказывала журналистам, что ее отец якобы был священником со строгими нравами и грубым характером. Он запрещал дочери любые вольности.

Публикация от Рита Керн (@margarita_kern_official_) Июл 25 2017 в 2:14 PDT

Как писали Dni.Ru, сбежав из-под родительской опеки, Керн пошла вразнос. Она записалась на курсы соблазнения и, пройдя обучение по мастерству обольщения, стала ненасытной светской львицей.

Публикация от Рита Керн (@margarita_kern_official_) Июл 25 2017 в 2:08 PDT

Рита признается, что меняет любовников как перчатки. Ради многих из них она делала пластические операции.