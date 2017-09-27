Звезда "Дома-2" убила любовника грудью восьмого размера

Молодой человек пал под натиском силиконовых "бомб". Такой красоты он прежде не встречал.

Рита Керн – одна из самых одиозных участниц "Дома-2". Она пробыла на проекте 60 дней, но шума наделала!.. Рита не раз рассказывала журналистам, что ее отец якобы был священником со строгими нравами и грубым характером. Он запрещал дочери любые вольности. Например, носить чересчур короткие юбки и кофточки с большим вырезом.

Неудивительно, что, сбежав из-под родительской опеки, Керн пошла вразнос. Она записалась на курсы соблазнения и, пройдя обучение по мастерству обольщения, стала ненасытной "светской львицей". Рита признается, что меняет любовников как перчатки. Ради многих из них она делала пластические операции.

"Впервые я увеличила грудь в подарок мужчине, а потом просто захотела размер побольше. Но следующие две операции прошли неудачно, смещались импланты. В итоге сделала последний, четвертый раз, уже максимально большие, смещаться уже некуда. Очень нравится результат, переделывать не собираюсь", – хвасталась Рита журналистам.

Публикация от Рита Керн (@margarita_kern_official_) Июл 17 2017 в 1:35 PDT

В итоге ее грудь увеличилась до невероятных объемов. Молочные железы Риты накачали силиконом до восьмого размера. И весомые "таланты" стали бронебойным оружием для привлечения мужского внимания. А силиконовый рот Керн и вовсе лишает любых аргументов.

Публикация от Рита Керн (@margarita_kern_official_) Июл 16 2017 в 1:54 PDT

Эпатажная нескромница обожает фотографировать не только силиконовую грудь и рот, но и увесистую пятую точку. После того, как туда вставили импланты, она стала походить на роскошный гигантский орех.

Публикация от Рита Керн (@margarita_kern_official_) Июл 25 2017 в 12:52 PDT

На все эти прелести, очевидно, и купился бывший участник телестройки Дмитрий Лукин. Он признается, что размер Риты просто убил его! Ради отношений с пышногрудой красавицей он даже отказался от общения со своей предыдущей пассией Ириной Донцовой.

Рита забрасывает любовника комплиментами и то и дело зазывает к себе на ночь. Но о романе бывшие участники "Дома-2" пока не объявляют. "Нам нравится проводить время вместе. Общение с ней сделает меня счастливым", – цитирует Лукина журнал "Мир реалити-шоу".