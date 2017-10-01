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Дочери и внуки бросили Лидию Федосееву-Шукшину

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Интерпресс/ТАСС
Семейная драма знаменитой актрисы. Впрочем, она сама во многом виновата в случившемся.
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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина отмечала 79-й год рождения вдали от родных – в Санкт-Петербурге. Подруги накрыли для нее роскошный стол в старинном особняке. Рядом с актрисой сидел ее давний друг Бари Алибасов. Дочерей, внуков и правнуков рядом не было. Самые родные люди фактически бросили звезду в такой важный день.

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"Внуки вообще не помнят про мой день рождения", – вздохнула Лидия Николаевна. Но, возможно, в этом есть и ее вина. Дочь от первого брака Анастасию Шукшина не растила – они не общаются. Настя сегодня, если верить Интернету, замужем за действующим начальником контрразведки Анголы генерал-майором Нелсоном Франсишку.

А с младшей дочерью Ольгой Шукшина еще недавно со скандалом делили недвижимость. Девушка через суд требовала у матери свою долю в четырехкомнатной квартире стоимостью 30 миллионов рублей.

Потом Ольга уехала в Египет и бывает в России лишь наездами. А мать ждет в гости. Лидия Федосеева-Шукшина, как уверяют репортеры, вздохнула свободно и не держит обиды на дочь. "Оля мне позвонила и сказала, что купила одеяло, правда, не мне, а себе", – рассказала актриса.

Мария Шукшина – средняя дочь актриса – была в праздничный день на съемках. Поэтому мать она поздравила только по телефону. И только в конце вечера, как свидетельствует программа "Ты не поверишь!" на НТВ, Лидии Николаевне позвонил внук Маши – трехлетний Слава. Малыш трогательно поздравил бабушку, которую он называет исключительно Лидой.

Автор: Иван Губкин1 октября 2017, 21:57
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