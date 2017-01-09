Виторган заставляет Собчак плясать от боли
Ксения Собчак умеет и трудиться, и отдыхать. Хорошо заработав на новогодних корпоративах, Ксюша может расслабиться. В загородном доме на Рублевке молодая мама устроила вечеринку а la Russe – с самоваром, баней и, конечно, танцами.
"Пошли русским духом карму чистить и жопой в снег злых духов изгонять! Поддай-ка, братец! Чтоб кость заломило!" – подписал сделанный у камина снимок Максим Виторган. Его бабушка Хая Залмановна Блехман, наверное, удивилась бы таким развлечениям. Хотя то, что на столе у внука стоит красная икра, ее порадовало бы.
Барыня, переходящая в цыганочку под шлягер "Эх, раз, еще раз" в исполнении Высоцкого, – что может согреть лучше в 30-градусные подмосковные морозы?! "Давай, родная, с болью, с болью давай!" – слышен за кадром голос Максима, подзадоривающего супругу.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. "Ксюша зажигает не по-детски, браво! Стройная, красивая, счастливая молодая мамочка", "Прямо русский танец Наташи Ростовой в охотничьей сторожке". Сходство, действительно, заметно.
Ксения недавно пошутила, что страдает от избытка времени. Мол, привыкла жить в определенном ритме, который с середины ноября прошлого года полностью подчинен ее маленькому сыну. "Теперь я знаю секрет людей, Instagram которых полны селфи! У них, как у меня сейчас, много свободного времени", – заверила она.
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Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников