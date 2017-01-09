Виторган заставляет Собчак плясать от боли

Телеведущая отдыхает в русском стиле. И чем-то напоминает Наташу Ростову, считают поклонники.

Ксения Собчак умеет и трудиться, и отдыхать. Хорошо заработав на новогодних корпоративах, Ксюша может расслабиться. В загородном доме на Рублевке молодая мама устроила вечеринку а la Russe – с самоваром, баней и, конечно, танцами.

"Пошли русским духом карму чистить и жопой в снег злых духов изгонять! Поддай-ка, братец! Чтоб кость заломило!" – подписал сделанный у камина снимок Максим Виторган. Его бабушка Хая Залмановна Блехман, наверное, удивилась бы таким развлечениям. Хотя то, что на столе у внука стоит красная икра, ее порадовало бы.

Фото опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan) Янв 8 2017 в 6:38 PST

Барыня, переходящая в цыганочку под шлягер "Эх, раз, еще раз" в исполнении Высоцкого, – что может согреть лучше в 30-градусные подмосковные морозы?! "Давай, родная, с болью, с болью давай!" – слышен за кадром голос Максима, подзадоривающего супругу.

Видео опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan) Янв 8 2017 в 11:33 PST

Поклонники пришли в восторг от увиденного. "Ксюша зажигает не по-детски, браво! Стройная, красивая, счастливая молодая мамочка", " Прямо русский танец Наташи Ростовой в охотничьей сторожке". Сходство, действительно, заметно.





Ксения недавно пошутила, что страдает от избытка времени. Мол, привыкла жить в определенном ритме, который с середины ноября прошлого года полностью подчинен ее маленькому сыну. "Теперь я знаю секрет людей, Instagram которых полны селфи! У них, как у меня сейчас, много свободного времени", – заверила она.

