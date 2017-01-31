Как живет актер Ивар Калныньш

Некогда популярный актер Ивар Калныньш сейчас буквально пропал из поля зрения журналистов. Тем не менее, актеры нашли артиста и узнали, как он живет.

Ивар Калныньш получил бешеную известность, снявшись в таких фильмах как "ТАСС уполномочен заявить..." и "Зимняя вишня". Сейчас же артисту 68 лет, он не имеет звания даже заслуженного артиста, и уже больше года у него нет съемок. Ивар живет в Риге с женой, которая младше его на 30 лет, и воспитывает двух дочерей.

В молодости Калныньша часто звали работать в московские театры, однако артист отказывался. По признанию актера, вся его жизнь связана с Ригой. Он просто не смог оставить этот город. Калныньшу приходится жить буквально на две страны, в связи с тем, что Ивар очень часто бывает в Москве.

Раньше популярный актер месяцами жил в столице из-за обилия съемок. Однако в последний год Калныньша сниматься не приглашают. "Я уже свое отыграл, нет уже сюжетов для меня. Я к этому спокойно отношусь, без истерики. Играю в рижском театре, в антрепризных спектаклях, занимаюсь музыкой, все свободное время посвящаю жене и дочкам, так что скучать не приходится", – цитирует Калныньша "Собеседник".

До сих пор у Ивара нет в Москве собственного жилья. "Я не Жерар Депардье – не путайте! Мне квартиры в Грозном и Саранске не дарят. Хотя Россию очень люблю. С Москвой у меня многое связано. Был там месяц назад и подумал, что лет 25 назад даже не мог себе представить, как все резко изменится. Город практически заново отстроили, сколько новых строений – это завораживает! Мне нравится Москва своим ритмом, она всегда бурлит, это какой-то неповторимый мегаполис", – признался популярный актер.

Ивар высказал свое мнение относительно качества современного российского кино. Как отметил актер рад прогрессу, который коснулся кино. В частности, тому, что с пленок перешли "на цифру". а компьютер дает много возможностей для кинематографа.

Однако, как подметил Калныньш, российское кино стало все больше походить на американское. Актер посетовал, что стали мало экранизировать классику, снимают "развлекухи, чтобы заработать побольше". Но, уверен Ивар, всем нам не хватает духовности.