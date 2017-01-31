Известную ведущую обругали за показ интимных действий

Известной ведущей и модели Кате Жарковой досталось от поклонников, когда она опубликовала фотографии, на которых кормит грудью свою дочь. Фанаты посчитали снимки, выложенные манекенщицей, чересчур интимными.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram модель и ведущая передачи "Есть один секрет" на телеканале "Пятница!" Катя Жаркова старается не делать секрета из своей личной жизни. Впрочем, до известных пределов. В то время, когда ни поклонники, ни журналисты не знают, как зовут дочь Кати, все в курсе, как выглядит грудь Жарковой без бюстгальтера.

Дело в том, что белорусская модель активно пропагандирует грудное вскармливание и старается этот акт запечатлеть на фото и поделиться с поклонниками. Как минимум два снимка во время столь интимного действа Жаркова опубликовала в своем аккаунте. За что немедленно получила массу отрицательных отзывов.

"Смелая вы женщина! Я так не могу... это же очень интимные фото", "У людей напрочь стерлись грани того,что можно выставлять в соц.сети а что нельзя!!! Больше нечего добавить.....", "Отврат какой. Обязательно надо миру свою сиську показать. У людей уже совсем с головой беда, если подобные фото теперь норма для соцсетей. Ну", "Убожество. Просто отвратительно!". "Нет...зачем я это увидела...", "Была фанаткой Кати... А щас не по себе!". "Я бы не выложила подобное интимное фото..." – так прокомментировали фотографии Жарковой оскорбленные подписчики с тонкой душевной организацией.

Сама Катя не обращает внимания на негативные отзывы. Она совершенно счастлива. "Как я всегда говорила, женщина несет ответственность за следующее поколение. Сильнее чем когда-либо. Что посеешь, то и пожнешь. Мама. я и моя дочка желаем вам всего наилучшего. Женщины это будущее. Согласна", – написала Жаркова к фотографии.

От грудного вскармливания Катя получает неизъяснимое наслаждение. Другой снимок, на котором модель запечатлела себя в столь личный момент, она подписала так: "Бесценные моменты. Я не пропустила и ночи с тех пор, как она родилась. Мы всегда вместе. Девять месяцев".