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Почему Боне и Шишковой запретили "развратные селфи"

Виктория Боня и Алена Шишкова. Фото: Dni.Ru
Светские СМИ взбудоражены новостью, что Виктории Боне, Алене Шишковой, Анне Калашниковой и другим российским знаменитостям запретили интимные селфи в ОАЭ. Эксперт интернет-газеты Dni.Ru объяснил, из-за чего красоткам сделали предупреждение.
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Объединенные Арабские Эмираты – настоящий рай и щедрая кормушка для отечественных звезд. Одновременно это еще и страна строгой морали. Раскованным артисткам и моделям приходится держать там себя в рамках и особо не оголяться, потому что не только не поймут, но и замечание сделают.

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На днях звездный десант женского пола высадился в Дубае для участия в фотосессии и начал хвастаться в Instagram роскошной обстановкой и делиться селфи в неглиже. Администрация отеля категории люкс среагировала оперативно: от девушек потребовали, чтобы они удалили из своих сообщений название места пребывания и отметки о геолокации, потому что это может навредить репутации гостиницы.

Разумеется, скандал разразился нешуточный. Звездные девушки стали уверять, что они ничего провокационного не размещали в соцсетях, а обнаженными фото якобы грешат только менее звездные российские туристки и малоизвестные модели. Некоторые отечественные красотки переходят все границы дозволенного, чтобы найти себе богатого ухажера, которых в ОАЭ как березовой пыльцы в Москве весной. Возмущенные представители администрации отеля даже сравнили снимки девушек в Instagram, отдыхающих в их гостинице, с каталогом нижнего белья, что в Эмиратах недопустимо.

Dni.Ru встретились с директором компании TEZ TOUR OAЭ Рами Азизом и узнали у него, почему в Дубае так строго с фривольными снимками и чем грозит нарушение правил.

"Российские селебритиз довольно часто выбирают ОАЭ в качестве направления для своего отдыха и местом для фотосессий и профессиональных съемок. Особенную любовь звезды питают к Дубаю. Масса факторов "за": и недолгий перелет, и очень фотогеничные небоскребы, здесь легко получить разрешение на съемки от отельеров, рестораторов, практически везде есть русскоязычный персонал. Но главное, что ОАЭ – мусульманская страна с довольно строгим укладом, а космополитичный эмират, активно развивающий туризм, является самым демократичным в плане нравов. Для большинства дубайских отелей российский рынок является одним из приоритетных, неудивительно, что в условиях снижения туристического потока они охотно идут навстречу и привлекают на помощь для продвижения социальные сети и прежде всего популярные Instagram-ы", – отметил Рами.

Наконец-то сегодня прекрасная погода в Дубае❤️ Finally it's a beautiful weather in #Dubai ��

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya)

Как правило, отели оговаривают условия взаимовыгодного сотрудничества со знаменитостями. "Количество постов, их тематику в рамках концепции отеля, хештеги. Известные персоны соблюдают договоренности, потому что им часто предоставляется или бесплатное проживание, или проживание со значительными скидками, набором бесплатных услуг и дополнительными сервисами. В этом случае речь шла о бартерной схеме и конечно нужно было "на берегу" обговорить все нюансы, – считает Азиз. – Но скорее всего этого не произошло и разгорелся скандал. У нас богатый опыт по приему звезд в ОАЭ, никаких нареканий от отельеров на их поведение не было. Как правило, они ведут себя довольно сдержанно. Знаменитости предпочитают такие курортные зоны, как Джумейра и Пальма. Именно здесь сосредоточены самые престижные и популярные отели".

Dubai. Day 1��

Фото опубликовано Alena Shishkova (@missalena.92)

Директор отметил, что грешат не только знаменитые красотки. "Справедливости ради стоит отметить, что вызывающее поведение свойственно не только звездам, но и простым туристам. Причем, в погоне за удачными ракурсами для селфи туристы ведут себя неподобающе даже в мечетях. При этом речь идет не только о русских путешественниках. Один из главных рынков для страны – Великобритания, и, конечно, тут тоже масса нюансов. Например, в гостиницах эмиратов очень популярны еженедельные пятничные бранчи и персонал отелей каждый раз воспринимает их как реалити-шоу, потому что британцы просто сметают все на своем пути. К тому же, туристы из Великобритании и Германии также грешат любовью к слишком откровенным нарядам", – рассказал эксперт Dni.Ru.

Автор: Милена Жарова23 января 2017, 11:40
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