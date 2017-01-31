Муж рассказал о беременности Калманович

После того, как в Сети появилось фото сильно округлившейся Анастасии Калманович, появились слухи о беременности актрисы. Пересуды решил прокомментировать ее супруг Федор Фомин.

Супруг Анастасии Калманович Федор Фомин высказался относительно возможной беременности своей жены. Как оказалось, надежды многочисленных поклонников актрисы не оправдались. "На самом деле мы с женой дурачимся в отпуске. Настя не беременна. Так быстро это не бывает. Если честно, мы и правда немного округлились, но по другой причине – местный повар очень вкусно кормит", – цитирует Федора Фомина Starhit.

Пару весьма позабавили поздравления, которые посыпались на них после того, как Каламанович опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен весьма округлившийся живот (или что-то похожее на него). "Пора рассказать правду..." – написала Калманович рядом с публикацией.

Подписчики немедленно решили, что Анастасия беременна, и осыпали ее комплиментами и поздравлениями. "Мои Поздравления 🌹🌹🌹🌹🌹", "!!!!!!! Круто!!!!! Кудряшку в студию!!!!!!!! Поздравляю!!!!🌹", "Aaaaaaaa, урааааа, миру нужны красивые и умные люди, счастье есть, Вы неподражаемая !❤👍😁", "Вау! Ура! Поздравляю! Больше блондинов в нашу жизнь!" – так звучали комментарии обрадованных фанатов.

Фото опубликовано nastiafomkalmanovich (@nastiafomkalmanovich) Янв 23 2017 в 2:28 PST

Впрочем, не все подписчики решили, что Калманович ждет ребенка. "Какая то непонятная поза)))))) с ногами что-то странное 😂", "А как же в декабре фотки с плоским животом? Может пора рассказать правду о том как я отьелась за праздники?😂", "Так хочется обрадоваться, но что-то чуется развод😊", "Это не животик", " было бы здОрово. Жаль шутка. )" – прокомментировали интригующий снимок другая часть подписчиков.

Как писали Dni.ru, после убийства ее мужа Шабтая Калмановича Анастасия живет в Латвии. В новом браке с диджеем Федором Фоминым у нее подрастает сын Тихон. От Шабтая у Анастасии есть дочь Даниэлла.