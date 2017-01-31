PR-директор артистки назвала бредом информацию о ее отношениях с рэпером
Общественность возмутилась, когда увидела пикантные фотографии
Муж рассказал о беременности Калманович
Супруг Анастасии Калманович Федор Фомин высказался относительно возможной беременности своей жены. Как оказалось, надежды многочисленных поклонников актрисы не оправдались. "На самом деле мы с женой дурачимся в отпуске. Настя не беременна. Так быстро это не бывает. Если честно, мы и правда немного округлились, но по другой причине – местный повар очень вкусно кормит", – цитирует Федора Фомина Starhit.
Пару весьма позабавили поздравления, которые посыпались на них после того, как Каламанович опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен весьма округлившийся живот (или что-то похожее на него). "Пора рассказать правду..." – написала Калманович рядом с публикацией.
Подписчики немедленно решили, что Анастасия беременна, и осыпали ее комплиментами и поздравлениями. "Мои Поздравления 🌹🌹🌹🌹🌹", "!!!!!!! Круто!!!!! Кудряшку в студию!!!!!!!! Поздравляю!!!!🌹", "Aaaaaaaa, урааааа, миру нужны красивые и умные люди, счастье есть, Вы неподражаемая !❤👍😁", "Вау! Ура! Поздравляю! Больше блондинов в нашу жизнь!" – так звучали комментарии обрадованных фанатов.
Впрочем, не все подписчики решили, что Калманович ждет ребенка. "Какая то непонятная поза)))))) с ногами что-то странное 😂", "А как же в декабре фотки с плоским животом? Может пора рассказать правду о том как я отьелась за праздники?😂", "Так хочется обрадоваться, но что-то чуется развод😊", "Это не животик", " было бы здОрово. Жаль шутка. )" – прокомментировали интригующий снимок другая часть подписчиков.
Как писали Dni.ru, после убийства ее мужа Шабтая Калмановича Анастасия живет в Латвии. В новом браке с диджеем Федором Фоминым у нее подрастает сын Тихон. От Шабтая у Анастасии есть дочь Даниэлла.
Популярная певица призналась, что тяжело расстается с близкими людьми
По прогнозам синоптиков, теплая погода в столице установится не по календарю
Такое решение принято на основании медобследования экс-губернатора
Общественность возмутилась, когда увидела пикантные фотографии