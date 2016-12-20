Нашли убийц мужа актрисы Анастасии Калманович

Следователи МУРа считают для себя раскрытым одно из самых громких преступлений конца "нулевых" годов. Оперативники установили, что исполнителями убийства в Москве известного бизнесмена, президента баскетбольного клуба "Спартак" Шабтая Калмановича являлись трое выходцев из Ингушетии и Чечни.

Следователи пришли к однозначному выводу о том, кто расстрелял Калмановича. Однако они не могут предъявить обвинения из-за отсутствия достаточных доказательств. Между тем раскрыть убийство бизнесмена удалось в ходе расследования серии нападений на владельцев престижных иномарок, сообщает агентство "Росбалт".

Примечательно, что банда злоумышленников действовала в Москве на протяжении несколько лет. В 2010 году московским правоохранителям удалось выйти на троих ее членов, после чего их телефоны поставили на прослушивание. В ходе разговоров один из подозреваемых похвастался приятелю, что ранее он участвовал в крупном преступлении, совершенном в ноябре 2009 года в районе Краснопресненской набережной. Напомним, именно там в это время был застрелен Шабтай Калманович.

После того как следователям удалось установить данные SIM-карт, которыми налетчики пользовались в ноябре 2009 года, выяснилось, что эти номера фигурируют в "деле Калмановича" как номера возможных убийц предпринимателя. Оперативники также выяснили, что в тот период времени злоумышленники передвигались по Москве на автомобиле, из которого позже велась стрельба по Калмановичу.

Полицейские также пришли к выводу, что все трое подозреваемых связаны с одним из участников конфликта вокруг Дорогомиловского рынка, совладельцем которого являлся Калманович. Таким образом, фактически оперативным путем данное преступление было раскрыто, рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

В результате трое злоумышленников были задержаны. Все они уроженцы Ингушетии и Чечни. На допросах подозреваемые категорически отрицали свою причастность к расстрелу Калмановича.

Между тем ни оружие, с помощью которого было совершено убийство, ни автомобиль киллеров найти не удалось. "Была масса оперативной информации, но, к сожалению, ее не удалось превратить в надежную доказательную базу", —добавил источник.

В результате злоумышленникам были предъявлены обвинения лишь в многочисленных случаях разбойных нападений на владельцев престижных иномарок. За эти грабежи все они были осуждены. "Для себя мы считаем преступление раскрытым. А вот надежды, что кому-то будут предъявлены официальные обвинения, мало. Все-таки прошло уже семь лет", – рассказал собеседник "Росбалта".

Напомним, бизнесмен Шабтай Калманович был убит 2 ноября 2009 года около 16:50 в центре Москвы. Сообщалось, что Mercedes S-500, принадлежащий предпринимателю, остановился на светофоре в Новодевичьем проезде. Неожиданно из притормозившего рядом автомобиля по Калмановичу открыли огонь из автоматического оружия. Бизнесмен скончался на месте. Его водитель получил ранение в грудь, он был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Я в очередной раз убедилась в том, что горы это не мое место для отдыха и проживания. Хочу к теплому морю. pic.twitter.com/HPlWPLTzL8 — Nastija Kalmanowitch (@nkalmanowitch) 7 января 2015 г.

Позже супруге Шабтая Калмановича, продюсеру и актрисе Анастасии пришлось отстаивать в суде правомерность завещания бизнесмена, составленного в пользу ее дочери Даниэллы. В настоящее время Калманович живет в Латвии. В новом браке с диджеем Федором Фоминым у нее родился сын.