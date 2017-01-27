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Калашникова ответила на обвинения в разврате

Анна Калашникова. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
Актриса, ведущая и модель Анна Калашникова высказалась по поводу обвинений в безнравственности. Недавно представители администрации отеля в Дубае, где отдыхала звезда, выразили недовольство тем, что девушка постила в микроблоге не совсем приличные фото и отмечала геолокацию.
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Калашникова была возмущена необоснованными, на ее взгляд, обвинениями. "Я считаю, что прежде чем заселить в отель отдыхающих, нужно показать определенный регламент, в котором будет прописано, что фотографии подобного характера запрещены – тогда требования отеля удалить геолокации оправданы, – рассказала Анна корреспонденту Dni.Ru. – А в данной ситуации непонятно, на каком основании отель требует у своих отдыхающих убрать отметку, так как это действительно личное дело каждого. Для вещей подобного характера должен существовать определенный свод правил отеля".

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Кроме того, звезда выразила негодование по поводу того, что одно из британских изданий, написавших об инциденте, перепутало ее возраст. Журналисты отчего-то решили, что модели 44 года, но на самом деле это не так. Девушка утверждает, что корреспонденты иностранного ресурса сделали это намеренно. "Считаю, что это умышленное искажение информации со стороны журналистов, так как мой возраст указан везде – в интернете очень много достоверной информации, я же не скрываю свой возраст и открыто говорю о нем. Достаточно просто зайти в интернет и потрудиться посмотреть достоверную информацию. И я не очень понимаю, откуда вообще они взяли эту цифру? Почему именно 44? Даже с тонной макияжа я не могу выглядеть на 10-12 лет старше, чем сейчас есть", – объяснила модель.

Ранее руководители одного из отелей в ОАЭ оказались недовольны тем, что на геотегах снимков россиянок в соцсетях указывается название их гостиницы. Представители администрации утверждают, что получили множество жалоб от семей с детьми и это нанесло немалый ущерб их репутации.

Автор: Любовь Порываева27 января 2017, 18:14
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