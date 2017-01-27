Актер фильма "Притяжение" получил серьезную травму

Разрез сухожилий и семь недель костылей – к такому Александр Петров не был готов. Несчастье случилось прямо на съемочной площадке

Актер Александр Петров сыграл главную роль новом блокбастере "Притяжение" Федора Бондарчука, вышедшем в прокат на этой неделе. Однако за участие в столь громком проекте Александру пришлось поплатиться здоровьем. "Был трудный момент с ногой, на съемочной площадке произошел разрез сухожилий – по абсолютной случайности, – рассказал Петров. – Вместо того, чтобы просто открыть дверь, я толкнул ее чуть с ноги и разбил. Нога угодила в стеклянную основу этой двери, когда она вылезала обратно, стекло рассекло ногу. В итоге разрез сухожилий и семь недель костылей. Это была середина фильма".

Дальше, по словам актера, на съемочной площадке "Притяжения" началось самое интересное: "Во-первых, все были в шоке, меня снимали с гипсом и у меня еще был дублер, который изучил полностью мою походку, пластику, мы делали пластический грим. Зритель в кино, конечно, никогда в жизни не поймет. Например, та самая сцена, когда я держу Иру Старшенбаум за руку, в этот момент у меня нога была в гипсе".

Теперь Петров, по его уверению, хотел бы поработать в Голливуде. "Очень хочется сняться в американском кино. Мечтаю сыграть какого-нибудь глухонемого у Иньярриту, Спилберга, Гая Ричи, Тарантино, потому что у этой роли нет акцента. Я какое-то время назад плотно занимался английским, сейчас меньше времени, но совсем скоро опять возобновлю изучение английского языка", – заявил артист во время онлайн-шоу "ОК на связи!"