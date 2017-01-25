Стилист заставил Пугачеву надеть странные носочки

Несмотря на то что певица прислушивается к мужчинам, поступает все равно по-своему. Поэтому ее многие боятся.

Коричневое шерстяное мини-платье, широкий ремень с пряжкой, высокие ботинки, cтранные оранжевые носочки – в таком молодежном образе хорошеющая с каждым днем 67-летняя Примадонна пришла на премьеру фильма Федора Бондарчука "Притяжение". "Алла Борисовна, расскажите о вашем сегодняшнем наряде", – обратился к певице корреспондент издания Dni.Ru. "Это все Алишер придумал, – ответила Примадонна. – Я его иногда ругаю, но это он заставил меня постройнеть, омолодиться и ощутить в итоге себя лет на 20 моложе". "А вы всегда слушаете советы мужчин?" – позволили себе еще один вопрос Dni.Ru. "Я их слушаю, но делаю по-своему!" – ответила звезда.

Алишер, кстати, сопровождал певицу на этом светском рауте в "Октябре". Познакомились они еще в начале нулевых, когда стилиста пригласили в качестве художника по костюмам на съемки клипа "Зона". И Пугачева осталась так довольна работой, что Алишер стал ее помощником и другом.



Какое-то время стилист еще шил традиционные для певицы балахоны, но каждый раз они становились все уже и уже. И однажды он принес ей смелое узкое короткое платье с поясом. Это была бомба!

Алла сопротивлялась: мол, слишком коротко, да и пояс смущает. Но Алишер настоял, что певице можно и нужно показывать красивые стройные ноги. Так балахоны постепенно сменились короткими платьями, а привычный образ Пугачевой трансформировался.