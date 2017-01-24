Башаров рассказал о страшной болезни

Марат Башаров является глубоко верующим человеком. Актер рассказал в интервью, что, по его мнению, является самой страшной болезнью для человечества.

Звезда фильмов "Сибирский цирюльник", "72 метра", и сериала "Граница. Таежный роман" Марат Башаров всегда был верующим, сколько себя помнит. Отец с трех лет водил будущую звезду экрана в мечеть.

"Вера вдохновляет меня. Не на то, чтобы не учиться, а на то, чтобы верить. Проси Всевышнего – и у тебя все получится! Это не зазорно. В институте, когда из 20 билетов я выучил только два, то есть остальные были мне абсолютно неизвестны, перед тем как вытянуть билет, я молился и просил Всевышнего, чтобы мне достался тот билет – один, из которых я выучил. И мне достался тот самый билет", – привел пример из собственной жизни артист.

Башаров убежден, что от любой тоски спасает упорный труд. "В первую очередь, конечно, нужно верить, что после черной полосы всегда будет белая, но только для этого нужно работать. Работа лечит от всего – и от недугов, и от невзгод. Нужно трудиться – и все. Воспитывать себя духовно. Почитай книгу, помолись, посмотри кино, займись спортом, – рекомендует Марат. – От хандры очень много рецептов".

Актер назвал и главный недуг человечества. "Самая страшная болезнь – это когда у тебя заболела душа и ты не можешь ее вылечить. Это самое страшное – когда ты бездуховен, когда ты хандришь. Испокон веков на Руси хандра – самый страшный грех", – напомнил Башаров.

Он советует никогда не брать в расчет слова злопыхателей. "Вы знаете, меня во дворе – я вырос в спальном московском районе – называли татарином, татарской мордой. Но ничего, я шел дальше. А теперь – где эти люди, которые обзывали меня? Половина из них – у нас во дворе – отсидели, половины уже нет. Вот где они, и вот где я", – цитирует мудрого Марата РИА Новости.