Фото Башарова с маленьким сыном произвело фурор

В интернете обсуждают снимок Марата Башарова с маленьким сыном, которым поделилась его жена Елизавета Шевыркова. Поклонники знаменитого актера растроганы до слез.

На фото изображены любящий 42-летний отец и его наследник Марсель. Малыш появился на свет в июле этого года. Мальчик одет в забавную майку с надписью Dad ("папа"). Оба мирно посапывают.

"Мимимишечность этого фото зашкаливает", "Счастье", "Ути бозечки, какие красавцы!", "Папа и сын – ну просто одно лицо", – умиляются пользователи Сети и акулы пера.

Говорят, в браке Марата и Елизаветы все безоблачно. Популярный актер познакомился с Шевырковой в социальной сети. Девушка при этом написала ему первой: "Марат! Я мечтаю о свидании с Вами! Пригласите меня, пригласите!" – написала артисту Елизавета.

Роман влюбленных развивался стремительно. В начале года новая возлюбленная поселилась у Башарова. Радостной новостью с журналистами поделился сам актер. "Лизочка переехала в мою квартиру. Кольцо пока не подарил, но уже планирую. Все праздники мы с Лизой катались на лыжах на высокогорном курорте в Альпах", – рассказал артист.

В начале ноября СМИ сообщили, что Марат и Елизавета совершили бракосочетание по мусульманскому обычаю. Причем, по признанию девушки, для нее это стало полнейшей неожиданностью. Однако идти в ЗАГС, чтобы официально оформить отношения, Башаров и Шевыркова пока не собираются, хотя и намерены это сделать в будущем.

"Я хочу замуж за любимого мужчину, но понимаю, что Марату нужно время. Он сразу сказал: "Давай не будем торопиться с ЗАГСом. Обещаю: это произойдет, но позже", – рассказала журналистам Шевыркова. "Мы прошли никах – мусульманский обряд венчания. Все было очень празднично. Домой приходил мулла, читал молитвы… Мы созвали гостей, накрыли стол с разными угощениями – чай, сладости. Естественно, без алкоголя. Интересно было", – подключился к разговору Башаров.

Когда сыну Башарова Марселю исполнилась неделя, ему нужно было пройти через имянаречение. Для этого родители позвали муллу, убедившего их в том, что нехорошо жить не венчанными. Елизавета рассказала: "Заодно и нас "поженили". Я не успела подготовиться и страшно волновалась".

Зашла речь и о наследнике Башарова. Марат признался, что малыш растет очень быстро, и ему не терпится поиграть с сыном в подвижные игры – в футбол, в хоккей, в теннис. Также у актера уже есть ребенок от первого брака. Дочку зовут Амели, ей 11 лет.