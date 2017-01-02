Собчак свела с ума пышной грудью

В последнее время Ксения, чьи формы после родов округлились, предпочитает одежду с большими вырезами. Ее новогодний наряд не стал исключением.

Молодая мамочка сделала новогоднее селфи и опубликовала его на радость своим преданным поклонникам. Она редстала с бокалом шампанского в белоснежном платье с глубоким декольте. "Сегодня, лежа помятой пионервожатой, особенно приятно повспоминать, как выглядел вчера. Ну и плюс, может, это единственный новый год с таким декольте, надо ловить момент!" – подписала фото ведущая.



Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 1 2017 в 2:33 PST

Подписчики Ксении на все лады хвалят ее и восхищаются тем, как она шикарно выглядит. Комментаторы желают счастья родителям и их сыну, а также советуют Собчак подумать о втором ребенке.



И это все на фоне известия о том, что накануне праздников муж Ксении опубликовал в своем блоге фотографию игрушки с именем сына – Платон. Правда, по-прежнему сохраняется интрига, какую фамилию носит мальчик: по отцу или по матери. Известно, что мама Ксении Людмила Нарусова просила дочь увековечить знаменитую фамилию экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и дать ее внуку. Одно время ходили слухи, что родители намерены зарегистрировать малыша под двойной фамилией – Собчак-Виторган, с тем, чтобы Платон, когда вырастет, сам выбрал, чью фамилию ему носить.