Очевидцы рассказали о взрыве Boeing 747

По словам сотрудницы аэронавигации, ей не удалось разглядеть падавший самолет, поскольку было темно. О трагедии она узнала по приезде на работу.

"Мы только услышали страшный взрыв, после чего увидели из окон автобуса столб огня. И мысли не возникло, что мог упасть самолет. Подумали, может, в доме что-то взорвалось. Уже позже, когда на место трагедии примчались скорые, нам рассказали о крушении лайнера и человеческих жертвах", – цитирует ее газета "Комсомольская правда".

Очевидица отметила, что аэропорт Манас, где должен был приземлиться грузовой Boeing 747, до сих пор не принимает и не выпускает самолеты. На месте трагедии продолжают работу спасатели, здание воздушной гавани оцеплено.

More than 30 people killed in crash of Turkish cargo Boeing in Kyrgyzstan https://t.co/D8rZWah5yT pic.twitter.com/hZJfnTTWi2