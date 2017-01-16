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Очевидцы рассказали о взрыве Boeing 747

Фото: GLOBAL LOOK press/Chui Oblast Government
Жительница села Жаны-Жер под Бишкеком, пожелавшая остаться неназванной, по пути на работу увидела из окон автобуса столб огня и услышала мощный взрыв. Позже она узнала об упавшем на дома турецком лайнере Boeing 747.
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По словам сотрудницы аэронавигации, ей не удалось разглядеть падавший самолет, поскольку было темно. О трагедии она узнала по приезде на работу.

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"Мы только услышали страшный взрыв, после чего увидели из окон автобуса столб огня. И мысли не возникло, что мог упасть самолет. Подумали, может, в доме что-то взорвалось. Уже позже, когда на место трагедии примчались скорые, нам рассказали о крушении лайнера и человеческих жертвах", – цитирует ее газета "Комсомольская правда".

Очевидица отметила, что аэропорт Манас, где должен был приземлиться грузовой Boeing 747, до сих пор не принимает и не выпускает самолеты. На месте трагедии продолжают работу спасатели, здание воздушной гавани оцеплено.

В результате происшествия один из школьников потерял семью. Об этом мальчик узнал, вернувшись домой. "Третьеклассник встал рано утром и отправился в школу, которая находится в соседнем селе. Вся его семья в тот момент находилась дома и погибла под обломками Boeing", – цитирует источник Life.ru.

Жительница Бишкека Зумрият Резаханова сразу после катастрофы связалась с двоюродной сестрой, проживающей в поселке Дача-Суу. "Ее дом оказался первым. Снесло крышу", – цитирует Резаханову RT.

Услышав сильный гул, люди подумали, что началось землетрясение. Выбежав на улицу, они увидели пожар. "Сейчас там работают спасатели, вытаскивают людей, среди них много детей. На месте много машин скорой помощи и пожарных", – заявила очевидица.

Напомним, что турецкий грузовой Boeing 747-400, следовавший по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул, рухнул в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 35 человек. "В больницы Бишкека поступили 15 раненых, из них шестеро детей", – сообщает РИА Новости.

Автор: Константин Улюкаев16 января 2017, 11:57

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