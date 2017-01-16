Яна Чурикова о своей беременности

Яна Чурикова прокомментировала фотографию, на которой явственно заметен ее живот. Популярная телеведущая высказалась о беременности.

Яна Чурикова и Валдис Пельш стали ведущими свадьбы внучки миллиардера Валерия Когана Ирины. Торжество состоялось в Великобритании. На мероприятии собралось множество мировых звезд: развлекали публику Элтон Джон и Мэрайа Кэри, Филипп Киркоров и Анна Нетребко, а в зале за всем этим великолепием следили Игорь Николаев, Александр Серов, Алла Вербер, Владимир Винокур и многие другие.

Чурикова и Пельш в сотрудничестве с Антонио Бандерасом достойно провели торжество. Для свадьбы российская телеведущая выбрала скромное, но стильное платье благородного винного цвета с внушительным декольте. О мероприятии, на котором поработала Яна, она весьма коротко рассказала на своей страничке в социальной сети Instagram.

Ведущая опубликовала две фотографии, на первой из которых запечатлела подписанные микрофоны (в комментариях Чурикова объяснила, что это сделано специально для звукорежиссеров), а на второй Яна прижимает к пышной груди Антонио. "То чувство , когда твой партнер – Антонио Бандерас. Антонио, спасибо за то, что был таким классным партнером!" – подписала пикантный снимок Чурикова.

Фото опубликовано Yana Churikova (@yana_chu) Янв 15 2017 в 4:27 PST

А вот любимый дизайнер Яны Игорь Гуляев, который, кстати, тоже присутствовал на торжестве, в своем аккаунте опубликовал фото подружки с такого ракурса, что у Чуриковой прослеживался весьма округлый живот. Яна, увидевшая снимок, с юмором отнеслась к публикации. "Как возникают слухи о беременности)))" – написала Чурикова. Гуляев не замедлил с ответом: "😁😁😁😁😁😁😅😅😅😅обожаю ❤💪"

Фото опубликовано IGOR GULYAEV OFFICIAL (@igorgulyaevofficial) Янв 15 2017 в 7:36 PST

Напомним, в марте 2016 года появилась информация о разводе Яны Чуриковой и бизнесмена Дениса Лазарева после пяти лет брака. Лазарев сообщил, что ушел из семьи еще год назад. От подробных комментариев он отказался и попросил уважать их личную жизнь.