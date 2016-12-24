Бывший муж лишил Кравец самого дорогого

Актриса разрыдалась от его жестокости. Она боится, что больше никогда не увидит своего ребенка.

Алена Кравец очень надеялась, что хотя бы в Новый год, считающийся семейным праздником, она увидит свою дочь Даниэллу. Она накупила для нее множество подарков – красивые платья, куклы ручной работы. Но бывший муж, выкравший ребенка, не позволяет даже поговорить с ней по телефону.

"Я была в школе, узнав, что Руслан хочет отправить учиться дочь за границу в пансион, – рассказала Dni.Ru Алена. – Все средства связи, которые у меня были с дочерью, он ликвидировал. Скорее всего, у Даниэллы вообще забрали телефонную трубку. На дополнительные занятия в Школу эстетического развития девочка тоже не ходит. Я ездила в загородный дом к мужу, но там на въезде пропускная система и мне не удалось проехать дальше шлагбаума. Через родственников Руслана связи тоже нет ни с ним, ни с дочерью".







"Через охранника бывшего мужа я узнала, что ближайшие дни Руслан улетает с Даниэллой встречать Новый год за границу. Но мне интересно, как удастся Руслану вывезти дочь без моего согласия? Ведь нужно обязательно официальное разрешение от второго родителя, если ребенок путешествует даже с одним из членов семьи", – вздыхает Алена.





По словам актрисы, Руслан до сих пор не приехал в полицию для дачи показаний по факту ее избиения. Как писали ранее Dni.Ru, бывший муж, с которым актриса уже девять лет в разводе, не может забыть ее и ревнует к новым поклонникам. Дело дошло до рукоприкладства. "В сентябре Руслан приехал ко мне домой не вполне трезвым и начал приставать, устраивать при ребенке разборки, – рассказывала в интервью Алена Кравец. – Он мучил меня долго – закрыл в комнате, забрал ключи от ворот двора. А потом наотмашь ударил меня по лицу, я стала убегать, споткнулась и упала на лестнице, получив сотрясение мозга".

