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Рената Литвинова с матерью и дочерью оставила Москву

Рената Литвинова с дочерью. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Главная "богиня" российского кино предпочла зарубежье. Именно там она отмечает 50-летие.
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Сложно поверить, что вечно молодая Рената Литвинова сегодня разменяла шестой десяток лет. Праздновать юбилей она решила вдали от родины.

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Рената Литвинова режиссёр, актриса, сценарист, ведущая на ТВ

"День рождения я отмечу в очень узком кругу. Я намеренно уехала из Москвы, забрав с собой маму, дочь и близких мне людей. Не подстраиваясь ни под какие "вежливые реверансы", буду, наконец, с теми, с кем хочу и как хочу. Потом в Москве отмечу еще раз с московскими товарищами, но тоже очень немногочисленными. И еще в Париже! Но 12 января я буду в северном месте, где много снега. Будем, конечно, танцевать", – цитирует Литвинову ТАСС

С выбором мест для празднования у актрисы проблем, к счастью, не было. Она владеет хорошей квартирой на бульваре Бон-Нувель в Париже. Кроме того, часто бывает на горнолыжном курорте в Альпах. Судя по всему, так случилось и сегодня, если ориентироваться на геотег Megève, поставленный актрисой на странице в Instagram.

Рената, безусловно, явление в культуре. По гамбургскому счету, она не актриса, режиссер, сценарист, продюсер, фотограф, модельер и художник, как позиционирует себя, а персонаж. Фактурный, запоминающийся, порой комичный, сыплющий окказионализмами – придуманными по случаю словами типа "свитерец", "квартирешка", "украсивлять".

  

Во многом благодаря режиссеру Кире Муратовой у артистки появились фирменные интонации в голосе, манеры, сложился оригинальный образ. Рената, сама того не ожидая, стала одной из главных клоунесс и идеальным объектом для пародии, хотя вложенной в ее уста фразы "Как страшно жить!" никогда не произносила.

Она может ничего не делать на сцене, а просто выйти, фирменно повздыхать, позаламывать руки, поулыбаться, пощуриться... И собрать за это охапки цветов, сумки с подарками, сорвать аплодисменты. Но она, тем не менее, делает. В МХТ им. Чехова актриса репетирует уже четвертый спектакль.

"Я написала свою пьесу "Северный ветер" – под тех артистов, с которыми я хотела работать. Музыку к спектаклю напишет Земфира. Пьесу планируем выпустить весной", – рассказала Литвинова. 

В участии Земфиры в этом проекте можно было не сомневаться – верные подруги всегда поддерживают друг друга. В прошлом году, например, Рената помогала в постановке тура Земфиры "Маленький человек". Певица называет Литвинову соратницей и гением.

Их отношения давно стали притчей во языцех, но они не обращают внимания на сплетников и караулящих из-за угла папарацци. Они просто счастливы. И это важнее всего.

Автор: Феликс Грозданов12 января 2017, 12:51
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Рената Литвинова отметила 50-летие

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