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Литвинова стала елочным украшением
Изучать фотографии, сделанные Ренатой Литвиновой, так же интересно, как смотреть ее фильмы. Они полны вторых планов, подтекстов, скрытых смыслов. На своей странице в социальной сети она опубликовала снимок подарка под елкой – дорожного новогоднего передвижного сундучка для украшений.
Но поклонники дивы обратили внимание, что в несессере, как точнее было бы называть этот "сундучок для украшений", среди дорогих колец, браслетов, колье и заколок лежит большой кастет. Будучи предметом, предназначенным для поражения живой цели при помощи мускульной силы, он признается холодным оружием. В России продажа кастетов запрещена, не приветствует закон и их нелегальный ввоз в страну. Поэтому остается только догадываться, где его взяла Рената и как использует. Хотя защита ей нужна. Конечно, живет одна в двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
Рассмотрели поклонники и новогоднее убранство квартиры Литвиновой. Она очень любит вещи "с историей", винтаж, поэтому снегурочка у нее – ватная, примерно середины 50-х годов прошлого столетия. Что интересно, деда-мороза рядом с ней не видно. А на елке висит старинная же стеклянная игрушка, осовремененная при помощи фотографии самой Литвиновой в школьные годы – явно подарок поклонников. Они, зная пристрастие режиссера к ретростилю, задаривают ее антикварными ложками, стаканами и украшениями.
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