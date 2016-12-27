Литвинова стала елочным украшением

Актриса показала новогоднее убранство своей квартиры. Поклонники удивлены.

Изучать фотографии, сделанные Ренатой Литвиновой, так же интересно, как смотреть ее фильмы. Они полны вторых планов, подтекстов, скрытых смыслов. На своей странице в социальной сети она опубликовала снимок подарка под елкой – дорожного новогоднего передвижного сундучка для украшений.

Но поклонники дивы обратили внимание, что в несессере, как точнее было бы называть этот "сундучок для украшений", среди дорогих колец, браслетов, колье и заколок лежит большой кастет. Будучи предметом, предназначенным для поражения живой цели при помощи мускульной силы, он признается холодным оружием. В России продажа кастетов запрещена, не приветствует закон и их нелегальный ввоз в страну. Поэтому остается только догадываться, где его взяла Рената и как использует. Хотя защита ей нужна. Конечно, живет одна в двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.

Рассмотрели поклонники и новогоднее убранство квартиры Литвиновой. Она очень любит вещи "с историей", винтаж, поэтому снегурочка у нее – ватная, примерно середины 50-х годов прошлого столетия. Что интересно, деда-мороза рядом с ней не видно. А на елке висит старинная же стеклянная игрушка, осовремененная при помощи фотографии самой Литвиновой в школьные годы – явно подарок поклонников. Они, зная пристрастие режиссера к ретростилю, задаривают ее антикварными ложками, стаканами и украшениями.