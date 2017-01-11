Роза Сябитова выйдет замуж

Но это не будет браком по любви. В этом уверена астролог Тамара Глоба.

Роза Сябитова каждый день устраивает судьбы людей в передаче "Давай поженимся!". Благодаря этой программе появилось более двухсот новых семей. При этом у самой свахи мужа нет. Видимо, уже и не будет.

"Я вообще не знаю, зачем ей нужен официальный брак. Розе какая-то гадалка нагадала, что она в этом году выйдет замуж. Могу вам сказать: если она это сделает, то только на спор", – уверена Тамара Глоба, которая в "Давай поженимся!" работает второй сезон. "Официальный брак не нужен, это во-первых. А во-вторых, у нее могут сложиться с кем-то дружеские отношения. Но не брак по любви", – цитирует Глобу портал Sobesednik.ru

"Чего людей-то смешить очередным браком в моем немолодом возрасте? – заявила ранее 54-летняя сваха в интервью Dni.Ru – Я больше точно под венец не собираюсь. Привыкла и к мысли, что я – одинокая женщина, и для меня сейчас самое важное – благополучие детей и внуков, которые скоро, уверена, пойдут. Я старею, организм дряхлеет, потому сейчас самое важное – не свернуть шею, какие уж тут мужики?!"

Напомним, Сябитова была замужем дважды. В первом браке, продлившемся десять лет, у нее родились двое детей Денис и Ксения. "Моя свадьба по нынешним временам была очень бедной, – призналась Роза. – Более того, тогда я выходила замуж не по любви, а по расчету, хотя мой муж Михаил, царствие ему небесное, меня безумно любил. А расчет мой был простой. Когда я выходила замуж, у меня было пальто без подкладки, и я прекрасно понимала, что нужен мужчина, который меня полюбит и сделает для меня все. И купит новое пальто в том числе".