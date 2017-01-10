Звезда "Мажора" отказывается жениться на матери своего ребенка

Звезда популярного сериала "Мажор" Денис Шведов в июле 2016 года впервые стал отцом. Однако с матерью своего ребенка актер не спешит идти в ЗАГС.

В нашумевшем сериале "Мажор" Денис сыграл лейтенанта полиции Данилу Королева, который все время враждует с героем Павла Прилучного Игорем Соколовским. Причиной конфликта двух мужчин стала женщина – начальник отдела Виктория Родионова (актриса Карина Разумовская).

"Что касается любовного треугольника, в котором находятся мой герой, Игорь Соколовский и Вика, то в своей жизни такого бы не допустил. Сразу бы решил: мой это человек или нет", – заявил в интервью Шведов.

У актера есть любимая женщина, которую он считает совершенством. Денис сожительствует с актрисой Александрой Розовской. Влюбленные познакомились три года назад в Российском академическом молодежном театре, где вместе работают.

"Александра для меня идеал. Серьезно, – признался Шведов. – Конечно, у нас бывают ссоры на бытовой почве или если кто-то устал или перенервничал. Все, как у всех. Считаю, это нормально".

Фото опубликовано Denis Shvedov (@shvedoff_den) Ноя 20 2016 в 3:43 PST

В июле 2016 года у пары родилась дочь. Однако Денис не торопится жениться на возлюбленной. "Лично для меня штамп в паспорте не так важен, как женщинам. Понятно, что им он дает ощущение уверенности и семьи. Мне кажется, что если у вас есть любовь, уважение и вам комфортно с человеком 24 часа в сутки, то это главнее, чем просто печать. Штамп не прибавит ни любви, ни взаимопонимания", – объяснил свое нежелание идти в ЗАГС артист.

Фото опубликовано Denis Shvedov (@shvedoff_den) Ноя 11 2016 в 6:18 PST

Розовская покорила Шведова не только красотой, но и умом. "Самое сексуальное место у женщины – это мозги. Если их нет, то это беда. Когда встречаешь фантастически красивых дам, то думаешь: "Какая обворожительная! Но что с тобой делать-то?!" Красота красотой, но что дальше? Считаю, главное – чтобы с женщиной было о чем поговорить. Ведь потом будете проводить время, строить отношения, а для этого все-таки нужны мозги", – цитирует актера сайт Sobesednik.ru.