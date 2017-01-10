Сын сорвал планы Ксении Собчак

Ксения Собчак рассказала о материнстве. Популярная ведущая поведала о том, как месячный сын сорвал ей планы.

Ксения Собчак успевает не только активно работать и посещать различные светские мероприятия, тем самым давая повод для хейтеров лишний раз ее обругать, но и быть мамой.

Сложно представить, однако рафинированная Ксения не по наслышке знает о кормлении ребенка и проблемах со стулом. По признанию телеведущей, эти непростые обстоятельства могут сорвать все ее намеченные планы.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Собчак опубликовала фотографию, на которой запечатлена в забавной яркой пижаме, очках и косметической маске. Разумеется, ни о каком бы то ни было макияже и речи не идет.

"Лежу в коллагеновой маске и наслаждаюсь красотой материнства😂🙈 Иногда бывает так-построил день рабочий-и ррраз -все коту под хвост,так как кто-то рядом вовремя не захотел есть или не покакал🙈 Ну хоть выглядеть буду хорошо😂" – поведала о материнских буднях телеблондинка.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 10 2017 в 3:14 PST

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Причем большинство с позитивом отнеслись к "жалобе" Собчак, вспомнив свои истории из жизни и, разумеется, оценив внешний вид ведущей. По всей видимости, Ксения-мама нравится им куда больше, чем Ксения-бизнесвумен.

"Зато интересно то зато интересно то как, сюрприз на сюрпризе", "Быть мамой – большое счастье) Мир подождет🌏", " Такая мамочка...так нежненько о своем Чаде!!!!🙌👍". "Ксюша, это главный "бонус" материнства, отсутствие возможности строгого планирования 🙈", "Не торопитесь на работу, время летит, детки быстро растут. Наслаждайтесь материнством. Это бесценно. Вам невероятно идет быть мамой", – так звучала лишь часть комментариев.

Напомним, Ксения Собчак родила первенца 18 ноября около пяти часов утра. Малыш появился на свет ростом 52 см и весом 3350 г. Говорят, роды прошли достаточно легко. Интересно, что Собчак предпочла всем заграничным роддомам подмосковный госпиталь "Лапино". В канун Нового года супруг Ксении, актер Максим Виторган, дал понять, что они назвали сына Платоном.