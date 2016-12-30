Пострадавший от удара Алентовой обвинил ее в бегстве

ДТП с участием Веры Алентовой получило продолжение. Оказалось, 74-летняя артистка скрылась с места происшествия.

Об инциденте рассказал пострадавший от удара автомобиля Алентовой Евгений Сидоров. "Я находился на работе, на служебном автомобиле. Делали остановку по работе, в этот момент я почувствовал удар сзади, машину тряхануло. И машина объезжает меня слева, думал — остановится, ДТП все-таки. Но машина по Садовому начала уезжать. Запомнил, что это Лексус RX и номер ее. Вызвал ГАИ. Сообщил все, как было. Машину обнаружили, сказали виноват хозяин Лексуса, хозяин найден", – начал свой рассказ Сидоров.

Мужчина признался, что ему стало любопытно, кому принадлежит автомобиль, из-за которого пострадала его машина. "Прочитал справку, смотрю — Алентова Вера Валентиновна. По механическим повреждениям она себе машину повредила больше. Она как летела, так стесала себе весь бок", – цитирует Евгения Сидорова Life.ru.

Несмотря на то, что Алентовой был выписан административный штраф в размере символических 500 рублей, сама 74-летняя артистка отрицает сам факт аварии.

"Никуда я не попадала, ни в какое ДТП вообще. Это какой-то бред, что я могу сделать", – заявила представителям СМИ Вера Алентова.

Отметим, что в последнее время Вера Алентова куда более известна своими экспериментами с внешностью, нежели работами в кино. Пользователи Сети на все лады обсуждают актрису, которая, по их мнению, слишком увлеклась пластическими операциями.

