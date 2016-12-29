Звезда "Дома-2" сцепилась с Еленой Ваенгой

На днях королева шансона Елена Ваенга раскритиковала звезду "Дома-2" Марину Мексику. Оскорбленная участница телестройки любви молчать не стала и резко ответила популярной певице.

Ваенга недавно опубликовала в своем микроблоге фото Марины Мексики (Черкасовой) до и после пластики. Последнюю в народе называют "тюнингованной красоткой". Это означает, что она не раз улучшала свою внешность путем хирургического вмешательства. Елена призналась, что натуральная внешность Марины ее пугает.

Звезде "Дома-2" передали слова исполнительницы, и та сочла себя оскорбленной. О чем и сообщила вскоре многочисленным подписчикам в Instagram.

"Доброе утро😘 Уже не однократно писала в соц.сетях о фото до... Но когда мне скинули скрин экрана Елены Ваенги с этим коллажем, тут я не много так сказать удивилась☝🏾😒👈🏾 взрослая женщина, всеми известная российская эстрадная певица, автор песен, композитор, актриса. Лауреат премий "Шансон года"... Пишет вещи о молодой девчонке, лично для меня уму не постижимые.... (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – негодует Мексика.

Участница телестройки в шоке из-за слов Елены. "На первой фотке моя "естественная красота" ее пугает а вторая мол после пластики восхищает... ладно хейтеры – с вами все ясно, но когда натыкаешься на мнение такого человека как Ваенга, о*******ешь... Ей нафиг это нужно, сама варится грубо говоря в медийной жизни😂 а сама страдает подобным💩 Невооруженным взглядом видно, что на первой фотке мне 14 лет😑 глупый ребенок, который сделал неудачный татуаж бровей☝🏾😂 детские невозмутимые черты лица, потому что сказали не улыбаться..., я помню эту фотку прекрасно это первое фото на паспорт.!" – объяснила свой странный вид Марина.

Фото опубликовано Mexika (@mexika_official) Дек 28 2016 в 11:59 PST

"Второй вариант мне 21 год сделана фотка в этом году на первом сезоне "ОСТРОВА ЛЮБВИ" и да, самое главное скажу, по мимо скул и губ в введен препарат геолуроновая кислота, которая со временем рассасывается во мне ничего не изменено, никаких хирургических вмешательств нет.! В чем прикол вообще, может кто-то объяснит, люди пытаются показать меня якобы какая я была стремная или что.? Ну да, я согласна, что это провал, но давайте вспомним времена, когда мы все в детстве были мега-классными и крутыми.!" – восстановила справедливость задетая за живое звезда "Дома-2".

Мексика любит себя всякой. "А если вы думаете, что я стесняюсь своей внешности, то какой я была😁то вы ошибаетесь, я могу такие фотки показать от которых хейтеров у меня ну как минимум +20k появится😱 ахаха мне вообще плевать – подобное меня забавляет.!) Ребят, а что вы скажете на счет поста Ваенги😒👈🏾 как бы не очень понятно.! Тоже самое, что я выложу ее фотку и напишу-ну да, ты конечно норм выглядишь но пластика тебе не помешает... Это именно тот момент, когда я не могу не употребить фразу ЧЕ К ЧЕМУ", – машет кулаками Марина.

Фото опубликовано Mexika (@mexika_official) Дек 26 2016 в 6:28 PST

К слову, на днях Мексика сделала ринопластику в онлайне, чтобы все ее многочисленные поклонники видели, как в современном мире рождается истинная красота.

Возможно, именно из-за пропаганды искусственного улучшения внешности в среде молодежи с неокрепшей психикой ненавистники Черкасовой нашли ее старые фото, еще до пластики, и соединили их с современными снимками, на которых Марина уже выглядит как шедевр хирургического искусства.

Кто-то посчитал, что девушке с ее новой внешностью намного хуже. Некоторые злопыхатели сравнили ее с Терминатором и с куклой из секс-шопа. А вот Елене Ваенге Мексика после пластики нравится больше.

"Кидайте в меня помидорами, пишите гневные посты, и тд и тп..... я пришла к выводу, что я ЗА пластику, ринопластику и прочее в чем я не разбираюсь...... природная "красота" первой фотки меня пугает😂... а вторая восхищает (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась исполнительница, которая слывет настоящей красавицей и без помощи пластических хирургов.

Фото опубликовано Mexika (@mexika_official) Дек 24 2016 в 5:38 PST

Певица даже считает, что в подобного рода операциях есть смысл. "Ну вот так..... если есть возможность и желание и грамотный дохтор😜 – вперед..... нет ? – тоже не страшно.... 👍😜.... но с пеной у рта доказывать что "вторая" фотка страшная.... а первая прекрасна...... по моему попахивает #девочкидавайтенезавидовать😂😂😂..... #помидорыполетели👍и да.. я за пластику груди , если "надо" и есть возможность", – отметила артистка и добавила, что ей пока не надо пластики, но теоретически она за нее.

Однако подписчики звезды оказались более консервативными и высказались за естественный вид Марины. "А меня не пугает. Человек как человек!", "А вот женится на ней чувак в надежде на красивых отпрысков.... Но природу то не обманешь....", "Так она накрашена! Вы первую накрасьте и прическу и одеть. И все норм", – поделились своим мнением комментаторы.