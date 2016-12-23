Красотка из "Дома-2" до пластики напугала Ваенгу

Популярная певица Елена Ваенга опубликовала в микроблоге фото звезды "Дома-2" Марины Мексики. Королева шансона призналась, что натуральная внешность девушки ее пугает.

Марину Мексику (Черкасову) в народе часто называют "тюнингованной красоткой". Это означает, что она не раз улучшала свою внешность путем хирургического вмешательства. Звезда "Дома-2" этого не скрывает.

Недавно Марина даже сделала ринопластику в онлайне, чтобы все ее многочисленные поклонники видели, как в современном мире рождается истинная красота.

Ненавистники Черкасовой нашли ее старые фото, еще до пластики, и соединили их с современными снимками, на которых Марина уже выглядит как шедевр хирургического искусства. Кто-то посчитал, что девушке с ее новой внешность намного хуже. Некоторые злопыхатели сравнили ее с Терминатором и с куклой из секс-шопа.

А вот Елене Ваенге Мексика после пластики нравится больше. "Кидайте в меня помидорами, пишите гневные посты, и тд и тп..... я пришла к выводу, что я ЗА пластику, ринопластику и прочее в чем я не разбираюсь...... природная "красота" первой фотки меня пугает😂... а вторая восхищает (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась исполнительница, которая слывет настоящей красавицей и без помощи пластических хирургов.

Фото опубликовано ElenaVaenga (@vaengaofficial) Дек 22 2016 в 12:07 PST

Певица даже считает, что в подобного рода операциях есть смысл. "Ну вот так..... если есть возможность и желание и грамотный дохтор😜 – вперед..... нет ? – тоже не страшно.... 👍😜.... но с пеной у рта доказывать что "вторая" фотка страшная.... а первая прекрасна...... по моему попахивает #девочкидавайтенезавидовать😂😂😂..... #помидорыполетели👍и да.. я за пластику груди , если "надо" и есть возможность", – отметила артистка и добавила, что ей пока не надо пластики, но теоретически она за нее.

Однако подписчики звезды оказались более консервативными и высказались за естественный вид Марины. "А меня не пугает. Человек как человек!", "А вот женится на ней чувак в надежде на красивых отпрысков.... Но природу то не обманешь....", "Так она накрашена! Вы первую накрасьте и прическу и одеть. И все норм", – поделились своим мнением комментаторы.

Фото опубликовано Mexika (@mexika_official) Дек 20 2016 в 3:44 PST

К слову, подписчики Мексики высказываются совсем не так деликатно. Они закидали Марину после операции, показанной в прямом эфире, гневными сообщениями. Народ осуждает звезду "Дома-2" за пропаганду пластики. Брюнетка не выдержала и ответила им.

"Господи, какие же вы злые.! Что я вам сделала плохого? За что вы мне пишите такие гадости? – недоумевает Мексика. – Так нельзя ребят, я после операции ждала вашей поддержки, а вы что только и можете, лить грязь... В жизни все возвращается бумерангом и я искренне желаю, что бы те слова которые говорите мне или желаете обошли вас стороной.! Я все понимаю, вы не знаете какой я человек, мой внешний вид говорит о том, что я какая-то тупая сука и т д, но это не повод желать мне смерти.! Обидно слышать такое.! Прошу вас🙏🏾не судите и не судимы будете.! Да, во время операции я была в косметике у меня не было времени стереть ее, все? Успокоились? Спасибо.! Ну а тем, кто поддерживает меня,хочу сказать огромное спасибо,ценю каждого кто переживает❤у меня все хорошо, очнулась после наркоза, чувствую себя как огурчик😅 малосольный, как всегда смеюсь и улыбаюсь.!"

