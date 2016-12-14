Заболевшая раком российская актриса отравилась ртутью

Знаменитая актриса Светлана Крючкова со второй половины 2015 года борется с раком. Одной из возможных причин возникновения в ее организме злокачественной опухоли народная артистка назвала отравление ртутью.

Светлана, прославившаяся в свое время благодаря роли Нелли Ледневой в фильме "Большая перемена", прошла лечение за рубежом. Отечественные специалисты не смогли оказать ей необходимую помощь.

"Летом я справила 65-летие, и врачи обнаружили у меня серьезное заболевание. Уехала лечиться за границу, так как в России проворонили мой диагноз. Наши отказываются от больных онкологией, если стадии не первые, а там борются до конца! У них это на поток поставлено, – рассказала в прошлом году журналистам Светлана. – Лечение очень дорогое. Помогли как коллеги по театру, так и поклонники, кто оказался в курсе моего состояния".

В новом выпуске программы "Прямой эфир" Крючкова сообщила, как обстоят дела с ее здоровьем сейчас. Двукратный лауреат премии "Ника" предположила, что причиной ее страшного недуга стало отравление ртутью в прошлом. Они с супругом жили на втором этаже дома, а на первом несколько лет был склад с огромным количеством ядовитого вещества.

По информации из открытых источников, ртуть относится к токсичным веществам и способна вызывать серьезное отравление человеческого организма. Ядовитые пары этого металла наносят серьезный ущерб нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и кроветворной системам организма, а также поражают органы зрения. Иммунитет организма угнетается токсическим действием этого вещества. Как известно, если иммунная система дает сбой, то тут и появляется рак.

"Мы сколько раз жаловались на плохое самочувствие, обмороки, потерю сознания. Обнаружил наш сосед. Его родители умерли, он приехал в квартиру с тремя детьми, решил сделать ремонт. Одна стена была мокрая, вызвали водопроводчиков. Стена граничила с ЖЭКовской комнатой, где хранились вещи умерших и посаженых. Дверь была забита, окно было забито металлическим листом. Когда вытащили гвозди и стали подбираться к трубам, увидели лежащие на полу ничем не прикрытые 400 грамм ртути, в 256 раз превышение нормы. И все шло к нам в квартиру. В одной комнате было превышение в 35 раз, во второй в 36, – посетовала Крючкова. – Я думаю, что моя болезнь связана с этой ртутью".

В этой квартире звезда и ее муж прожили около семи лет. В тот период у Светланы начались серьезные проблемы с кожей. Также она заметила общее ухудшение самочувствия. Но врачи, когда она приходила к ним с жалобами, лишь разводили руками. Актриса с сожалением сказала, что невнимательные отечественные медики воспринимали ее слова как капризы.