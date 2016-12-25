Винокур впервые показал внука

Юморист Владимир Винокур показал своего годовалого внука Федора общественности. Артист вместе с семьей посетил премьеру ледового шоу фигуриста Евгения Плющенко "Щелкунчик".

На мероприятии в СК "Олимпийский" дочь Владимира, Анастасия Винокур охотно позировала фотографам вместе с маленьким Федором. Позже она выложила снимок с сыном в Instagram.

Фото опубликовано Anastasia Vinokur (@nastyavinokur) Дек 23 2016 в 12:02 PST



"Первый выход в большой свет малыша Федора на шоу-сказку на льду "Щелкунчик". Спасибо за праздник для всей семьи! Яна Рудковская, ты большая молодец, и вся ваша прекрасная команда, во главе с твоими спортсменами мужчинами! Поздравляем с дебютом прелестного Сашу Плющенко!", – подписала фото Винокур.

Фото опубликовано Anastasia Vinokur (@nastyavinokur) Дек 17 2016 в 5:57 PST





Фото опубликовано Anastasia Vinokur (@nastyavinokur) Дек 22 2016 в 3:22 PST



Напомним, юморист Владимир Винокур стал дедушкой около года назад. Первенца родила его единственная дочь Анастасия. При этом семья долгое время скрывала малыша от публики. Однако Владимир признавался, что с удовольствием проводит время с внуком и искренне радуется своему новому статусу.

Фото опубликовано Anastasia Vinokur (@nastyavinokur) Ноя 3 2016 в 6:33 PDT





Фото опубликовано Anastasia Vinokur (@nastyavinokur) Окт 25 2016 в 1:34 PDT



