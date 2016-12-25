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Винокур впервые показал внука
На мероприятии в СК "Олимпийский" дочь Владимира, Анастасия Винокур охотно позировала фотографам вместе с маленьким Федором. Позже она выложила снимок с сыном в Instagram.
"Первый выход в большой свет малыша Федора на шоу-сказку на льду "Щелкунчик". Спасибо за праздник для всей семьи! Яна Рудковская, ты большая молодец, и вся ваша прекрасная команда, во главе с твоими спортсменами мужчинами! Поздравляем с дебютом прелестного Сашу Плющенко!", – подписала фото Винокур.
Напомним, юморист Владимир Винокур стал дедушкой около года назад. Первенца родила его единственная дочь Анастасия. При этом семья долгое время скрывала малыша от публики. Однако Владимир признавался, что с удовольствием проводит время с внуком и искренне радуется своему новому статусу.
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