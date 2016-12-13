Бывшая жена Малинина изменилась до неузнаваемости

Ольга Зарубина стала очередной гостьей передачи "Модный приговор". После работы стилистов над образом певицы, она изменилась буквально до неузнаваемости.

Бывшая супруга певца Александра Малинина Ольга Зарубина пришла на шоу Александра Васильева "Модный приговор". Артистка, которая, кстати, обладает эффектной фигурой, предпочитает носить вещи мрачных тонов, да и вообще не любит привлекать к себе излишнего внимания. Однако на сей раз Ольга решилась на перемены.

Для начала зарубина продемонстрировала публике содержимое своего гардероба. Присутствующие немедленно выступили с оценками. К примеру, Владимир Березин заявил, что шаль артистки похожа на вещь из бабушкиного сундука. А Эвелина Хромченко посоветовала Зарубиной добавить в свой образ нотки гранжа – объемные солнцезащитные очки или куртку-парку.

Александр Васильев и вовсе раскритиковал Зарубину. "Дико старомодные, очень архивные вещи. С одной стороны, я завидую, что они у вас, а не у меня. Вы губите себя этими нарядами", – заключил историк моды.

В итоге, над Ольгой поработали стилисты. Они сделали певице модную стрижку, а цвет волос изменили на рыжий в красноту. Также стилисты поработали и над одеждой Зарубиной, оставив любимое ею ретро, но добавив немного современности.

После манипуляций стилистов Зарубина изменилась до неузнаваемости. При выходе артистки к зрителям публика вначале не поверила своим глазам, а потом стала рукоплескать. Ольгу было невозможно узнать еще и потому, что она сняла очки.